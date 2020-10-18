В ночь на 18 октября в Лас-Вегасе состоялся бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом

Как сообщает Politeka, до этого поединка Василий Ломаченко владел титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). А Теофимо Лопес удерживал пояс IBF (Международной боксерской федерации).

По результату решения судей (116:112, 119:111, 117:111) Теофимо Лопес побеждает и становится абсолютным чемпионом мира.

Накануне боя Теофимо Лопес был уверен, что после поединка с ним Василий Ломаченко сменит весовую категорию.

«Я крупный легковес, а Ломаченко лучше себя чувствовал в полулегком и втором полулегком весах. Я уверен, что 17 октября мы вернем его во второй полулегкий вес», – заявил Лопес.



Сам Ломаченко передо боем заявил, что победа позволит ему улучшить свое наследие.

«Когда я пришел в профессиональный бокс, я всегда хотел поединков с лучшими бойцами и чемпионами мира. Сейчас передо мной еще один топ-боксер. Я хочу только совершенствоваться и увеличить свое наследие», — заявил Ломаченко.



"Я говорю, что жалеть Лопеса точно не буду. Если мне предоставится шанс сделать ему больно, я буду делать больно", - добавил украинец.



Стоит добавить, что Лопес за свою профессиональную карьеру лишь дважды доводил бой до 12 раунда (правда у него 12 побед нокаутом в 15 поединках). Опыта проведения чемпионских раундов у Ломаченко побольше – 5 боев.

Накануне боя букмекеры отдали преимущество Василию Ломаченко, принимая ставки на его победу с коэффициентом 1,22. На успех Лопеса можно было сделать ставку с коэффициентом 4,25.

Напомним, назван соперник Ломаченко после победы над Лопесом.

Как сообщала Politeka, Ломаченко сцепился с отцом Лопеса: "Мой мальчик съест тебя".

Также Politeka писала, что нашелся боксер, который побьет Ломаченко.



