Известная российская балерина Анастасия Волочкова показала себя и рассказала о репетиции

На фото Волочкова показала себя на балконе. Волосы у Анастасии были собраны в хвост, а образ балерина дополнила макияжем. На руке можно увидеть у звезды перстень. Артистка показывала не только свою внешность, но и хвасталась букетом роз, который можно заметить в кадре. Фото вышло осенним и домашним, даже непривычным, ведь Волочкова не демонстрировала очередной шпагат. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.





Любить и быть любимой-это большое счастье!!!🙏❤️🌺😉🔥 Бегу на репетицию.

Фанаты не писали комментарии, так как Анастасия запретила себя критиковать, и поставили более 10 тысяч лайков, но так и хочется добавить: "Так намного лучше".

Сообщалось, что скандальная российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась бюстом с неожиданного ракурса.

Волочкова показала открытую зону декольте. Причем сделала это весьма неудачно, так как смелый вырез на платье не только оголил ее бюст слишком сильно, но еще и показал, что кожа знаменитости не в таком хорошем состоянии, как она уверяла, а размер ее бюста выглядит также неопрятно, уверяют в сети.

Мы писали, что скандальная российская балерина Анастасия Волочкова озадачила прозрачным нарядом, в котором вышла в свет.

Недавно в сети появилось фото, сделанное во время одного мероприятия, на котором Волочкова засветилась в прозрачном платье, розшитым камнями. Вместе с дизайнером наряда, Анастасия выглядела тучно, заметно постаревшей и, как отмечают в сети, даже вульгарно.

Напомним, Волочкова напялила красную пачку и рискнула жизнью ради экстремального шпагата

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А еще Politeka сообщала, что Волочкова напугала уставшим видом с кучей свечей в руках



