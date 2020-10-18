Популярная певица Ольга Бузова отреагировала на слухи о том, что Дава якобы сделал ей предложение

Об этом пишет Стархит.

Все началось с Давида Манукяна, который опубликовал трогательный пост в своем микроблоге.

Так, Дава поделился трогательным снимком с Ольгой Бузовой и намекнул, что 17 октября для них особенная дата.

"Для кого как, а для меня это не просто 17 октября. Как-нибудь я обязательно поделюсь об этом дне с вами, родные", - подписал он фото и оставил хештег "вспомни".

Фанаты мгновенно отреагировали на публикацию и стали поздравлять звездную пару, полагая, что Давид Манукян сделал Ольге Бузовой долгожданное предложение.

Но популярная певица остудила пыл поклонников и заявила, что не может отвечать за поступки других людей, тем самым развеяв слухи о возможной помолвке.

«Я живу для вас, всегда мое сердце на распашку, но есть какие-то мои личные ситуации, которые я хранила, это был наш секрет. Поэтому с сегодняшнего дня я не имею к этому никакого отношения», — заявила она в комментарии журналистам.

Ранее мы рассказывали, как Ольга Бузова порадовала новым образом.

Так, российскую звезду пригласили на съемки Вечернего Урганта, куда она пришла с новой прической. Как известно, Ольга Бузова славится своей любовью к постоянным сменам имиджа, и звезда не могла упустить такой шанс.

В этот раз Бузова примерила стильный белый брючный костюм с черным кроп-топом. А позировала знаменитость на фото, сверкая белоснежными волосами, собранными в высокий конский хвост.

Напомним, что Ольга Бузова взбудоражила роскошным видом в узеньком топе.

Также Politeka писала, что соблазнительная Бузова распалила жаркими танцами в мини-шортах и чулках.

Как еще Politeka сообщала, что Бузова ошеломила дерзким видом в ультрамини и заявила о проблеме.