Курс американского доллара к гривне изменится уже на следующей неделе



Экономические эксперты почти сошлись во мнении: украинская валюта до 25 октября будет укрепляться.

Но Андрей Шевчишин отметил, что курс доллара может значительно вырасти, так как на внеочередном заседании НБУ могут пройти кадровые перестановки.

"Рынок может отреагировать очередной волной волатильности и ослаблением гривни. НБУ вновь будет вынужден купировать проблему интенсивными продажами валюты из резервов", – пояснил эксперт в комментарии изданию "Сегодня".

Александр Охрименко и Олег Пендзин отмечают, что курс украинской гривны будет в пределах 28,2 - 28,5 за доллар, но так будет только до выборов.

"Такая тенденция продлится всю следующую неделю, а вот после 25 октября, когда пройдут местные выборы, уже можно ждать стабильного тренда на ослабление гривни", – считает Олег Пендзин.

Отметим, что в 2019 гривна показала наибольшие темпы роста среди всех валют мира. Каждая другая валюта упала относительно гривны. Гривна "вошла" в 2019 год по курсу 27 за доллар, а "вышла" с курсом в 24. Но из-за мировой пандемии в 2020 году и проблем, которые она вызывает на мировом рынке, гривна ведет себя нестабильно.

Также мы сообщали, что в Министерстве развития экономики обнародовали обновленный консенсус-прогноз. Опрошенные ведомством эксперты также считают, что курс доллара к концу года будет ниже, чем заложено в бюджете – на уровне 28,25 гривни за доллар.

Напомним, гривна после выходных задавит доллар, курс валют удивит переменами.

Как сообщала Politeka, доллар и гривна устроили "разборки" перед выборами.

Также Politeka писала, что доллар неожиданно обвалится сразу после выходных, НБУ развернул курс валют.