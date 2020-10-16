Российский комик Гарик Харламов поделился неудачным эпизодом из нового сериала, в котором снимается
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм комик опубликовал неудачный дубль из сериала «Гусар», в котором он забыл слова. Как известно, сейчас Харламов играет роль гусара, который попал в будущее.
«Речь гусара своеобразна и запомнить не всегда получалось)) неудавшийся дубль из 10 серии , которая только что была показана вам. Кто смотрел, тот поймёт откуда) пророческий ляп) надеюсь больше не вспоминать про «Текст»))», - подписал Гарик фото, намекнув на то, что не хочет вспоминать скандальный фильм, в котором снялась его бывшая жена.
За полдня видео с ляпом посмотрели почти 430 тысяч раз. В комментариях Гарику оставили много комплиментов и слов поддержки.
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«Так то угарный сериал! Давно так не смеялся! Гарик ты огонь», «Вам можно текст забыть», «Текст» не забывайте», «Гар, завязывай ты. Уколола больно, да и х с ним. Мы красивые и желанные идём дальше», «Законный Гусар», «Тонко», «Бульдог ты лучший! Ради тебя только стоит телек зырить», - пишут пользователи сети.
Как известно, Харламов и Асмус были в браке 8 лет, у них есть дочка Настя.
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