Известная голливудская актриса Анджелина Джоли восхитила дикой красотой

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц актрисы в Инстаграм появилась серия архивных фото, на которых актриса еще была блондинкой. Красотка была одета в невероятно пикантную ночнушку, которая обтянула ее пышную грудь и идеальную фигуру.

Джоли фотографировалась на асфальте, позируя в различных неприличных позах. Ее волосы были растрепаны, а на руке красовалось свежее тату в виде дракона. Ее лицо было невероятно страстным и соблазнительным. Такой Джоли полюбили миллионы ее поклонников.

«Анджелина Джоли. Фотограф: Макс Вадакул, 1997 год», - подписали фото авторы аккаунта.

Поклонники оставили актрисе массу комплиментов под постом.

«Супер», «Такая красивая и милая», «Девушка-дракон», «Ты выглядишь круто в каждой позе», - пишут поклонники.

Ранее мы писали, что на фан-страничках вспомнили архивный снимок звезды, на котором она предстала в платье, которое больше напоминало ночнушку. Прозрачные вставки на платье чередовались с вышивкой. Наряд идеально сел на фигурку Анджелины, подчеркнув самые выдающиеся места. Актриса лежала на полу, выставив оголенную ножку.

Напомним, что обнаженная Анджелина Джоли свела с ума хищной красотой и пикантными изгибами: «Просто фантастика».

А еще Politeka писала, что страстная Анджелина Джоли спустила платьице, пленив роскошной зоной декольте: «Похожа на принцессу».

Также Politeka сообщала, что Анджелина Джоли засветила самое сокровенное в легком платье без белья: "Ух ты, идеальнее не найти!".