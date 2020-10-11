Украинцам смогут повысить тарифы благодаря новому решению Кабмина

9 октября был согласован законопроект об изменении правил установки тарифов на тепло, горячую и холодную воду. На сегодняшний день их утверждает Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для предприятий со своей лицензией, а также местные власти.

Авторы законопроекта заявили, что при такой схеме тарифы пересматриваются «несвоевременно», из-за чего растут убытки коммунальщиков. Решить эту проблему они предлагают полностью передать вопрос установки тарифов на местный уровень. Также говорится о необходимости сделать тарифы «экономически обоснованными».

«То есть, идет подготовка к повышению ценника на коммуналку. Что, собственно, прописано в меморандуме с МВФ», - пишет портал Build Portal со ссылкой на слова экспертов.

В свою очередь, Минрегион составил «дорожную карту» по тарифам. Ожидается, что в первую очередь местные власти проанализируют все долги, а затем предложат план их реструктуризации. Уже после этого размеры тарифов будут пересмотрены так, чтобы у коммунальщиков больше не возникало убытков и долгов.

НКРЭКУ будет только регулировать производство тепла на ТЭЦ, а также разрабатывать тарифные формулы.

Эксперты также отмечают, что при такой схеме установки тарифов в их стоимость можно будет заложить все, что угодно, так как эти суммы станет практически нереально контролировать.

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