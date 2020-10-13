Украина не имеет денег для компенсации рост дефицита Пенсионного фонда

Об этом в интервью ТСН заявил народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев, передает Politeka.

Так, по словам глава комитета налоговой, таможенной и финансовой политики Верховной Рады Украины, заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что уже через 15 лет государство не сможет выплачивать украинцам пенсии, это – "математика".

"Заявление Шмыгаля – не предсказание апокалипсиса. Это математика. Украинская нация стареет и это факт. В отличие от европейских стран, у нас нет денежной "подушки", которая могла бы компенсировать отчисления в Пенсионный фонд. Сейчас у нас 16,1 млн работающих и 11,3 млн пенсионеров. Эта тенденция будет ухудшаться от года к году", – заявил Гетманцев.

Ранее мы писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий. Об этой проблеме он заявил, выступая перед студентами Львовской политехники.

Во время своего выступления политик сообщил студентам, что из-за демографической ситуации в будущем один работающий должен будет налогами содержать двух пенсионеров.

Шмыгаль уточнил, что сделать это практически невозможно, поэтому уже через 15 лет государство "не сможет выплачивать пенсии".

"В Украине будет мало работоспособных и много пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика", – сказал премьер.

Шмыгаль пояснил, что уже в 2021 году Кабинет министров запустит накопительные пенсии, поэтому каждый работающий сможет сам откладывать на старость.

Государство будет платить всего лишь "небольшую социальную пенсию", а остальное нужно будет копить самостоятельно.

Также мы сообщали, что украинцам для получения пенсионных выплат от государства нужно сравнить свой страховой стаж с новыми требованиями. Согласно расчетам, через семь лет только половина украинцев сможет уйти на заслуженный отдых в 60 лет.

Так, требования по страховому стажу, который необходим для получения выплат от государства, растут ежегодно, пока в 2027-м не составят 35 лет.

Если 60 лет вам исполнится в 2027-м или позже, нужно к этому моменту уже иметь максимальный стаж, если в 2026 — 34 года и так далее. На сегодняшний день минимальный стаж для пенсии в 60 лет составляет 28 лет.

По данным Пенсионного фонда, за последний год количество сотрудников, которые платят взнос в ПФУ, сократилось на 565 тыс. человек.

Правительство стремится к тому, чтобы как можно меньше украинцев получали пенсии. Так эксперт по социальной политике Андрей Павловский объяснил предложение увеличить пенсионный возраст. Накануне о такой инициативе сообщила председатель профильного комитета Верховной Рады Галина Третьякова. По ее словам, в таком случае люди получат больше времени для накопления страхового стажа.

А вот Андрей Павловский считает, что такие меры необходимы чиновникам для подготовки украинцев к внедрению новой накопительной системы в 2021 году. Он предупредил: если утвердят вариант Третьяковой с участием частных компаний и фондов со слабым регулированием со стороны государственных органов - труженики могут так и не получить свои деньги.

"Есть угроза, что они со временем могут превратиться в одну большую финансовую пирамиду. Если это делать под государственным урегулированием, это другое дело", - подчеркнул эксперт.

Напомним, что украинцам раскрыли нюансы подсчета размера пенсии, можно получать до 17 тысяч гривен

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