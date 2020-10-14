Звезда не может остановиться от демонстрации своих форм

Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, надела почти невидимые трусики

Знаменитость прославилась на весь мир после побед на конкурсе "Мисс Бум-Бум", пишет Politeka.net. Сьюзи активно зарабатывает, благодаря своим накаченным прелестям, и публикует смелые фото в своем Инстаграм и на одном из сайтов.

В одном из последних постов модель предстала в крохотных синих трусиках с маленькой цепочку, служившей отличным украшением.

Модель распустила длинные волосы, которые легли красивой волной, в конце будто "ударив" по ягодицам.

Бикини натянулось выше бедер, немного скрутившись по бокам, казалось, будто оно и совсем невидимое, если бы не выделялись синие полосочки на теле.

Сьюзи также позировала в белой футболке, которую подвязала под грудью, таким образом она и лучше показала тонкую талию.

За восемь часов пост собрал почти 20 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали массу восторженных сообщений.

"Очень жарко, детка", - признался один из поклонников.

Напомним, Сьюзи Кортес позировала на кровати, выставив назад свою пятую точку.

Кортес была в черном топике, который обтянул ее невероятные формы и в почти невидимых трусиках. Тонкие лямки последних впивались в кожу модели.

Сьюзи хвасталась упругими, накаченными ножками, форму которых заработала на тренировках.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес позировала на шезлонге, красиво выгнувшись. Она показала результаты своих частых тренировок, улегшись в довольно смелой позе.

Модель завязала крохотный купальник на маленьких бретельках. Позади был игривый бантик.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц предстала перед камерой сразу после душа

Также Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц завлекла в кровать, оставшись в стрингах

А еще Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц показала, как достичь идеального "орешка"