Неоперабельна пухлина головного мозку була виявлена у відомого музиканта і соліста групи The Wanted Том Паркер

Про це музикант сам розповів у своєму Особистому Instagram.

За словами співака, в даний момент він проходить курс лікування і, незважаючи на страшний діагноз, не збирається здаватися.

Том Паркер зізнався, що він був спустошений після того, як почув страшний діагноз, але він планує дати бій важкій хворобі.

"Привіт, Ви знаєте, що ми обидва кілька тижнів мовчали в соцмережах, і пора розповісти вам, чому. Немає простого способу сказати це, але, на жаль, мені поставили діагноз пухлина головного мозку, і я вже проходжу лікування. Після довгих роздумів ми вирішили, що замість того, щоб ховатися і намагатися зберегти це в секреті, ми проведемо одне інтерв'ю, де ми зможемо викласти всі деталі і розповісти всім факти по-своєму. Ми всі абсолютно спустошені, але ми будемо боротися з цим до кінця. Ми не хочемо вашої печалі, ми просто хочемо любові і позитиву. Ми плануємо підвищувати обізнаність про цю страшну хворобу і шукати всі доступні варіанти лікування. Це буде важка битва, але загальною любов'ю і підтримкою ми одержимо перемогу", – написав соліст популярної групи у своєму мікроблозі.

Через якийсь час Том Паркер зі своєю дружиною дали інтерв'ю виданню OK, в якому розкрили точний діагноз.

Лікарі діагностували музиканту гліобластому четвертого ступеня. Це - найбільш агресивна пухлина головного мозку, і тривалість життя пацієнта після оголошення діагнозу становить до 18 місяців.

Додамо, що у зоряної пари є маленька дочка Ауреліо Роуз. Але нещодавно Том з дружиною анонсували чергове поповнення в родині.

Відзначимо, що це не перша зірка шоу-бізнесу, яка стає жертвою агресивної гліобластоми головного мозку.

Наприклад, кілька років тому померла російська співачка Жанна Фріске, якій поставили такий самий діагноз. Актриса і зірка "Моєї прекрасної няні" Анастасія Заворотнюк продовжує боротися з цією ж пухлиною.

Нагадавши, розгублена Заворотнюк поділилася переживаннями

Як повідомляла Politeka, дочка хворої на рак Заворотнюк запаморочила голову ніжною красою в тісному топі

Також Politeka писала, що дочка хворої на рак Заворотнюк в екстра-міні і шкірі вийшла на Червону площу