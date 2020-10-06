24-летняя дочь тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна ошеломила нежным нарядом

Как пишет Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Девушка была одета в невероятно красивый женственный костюм. Она надела тесный топ, который подчеркнул ее пышную грудь. Внизу красовались мини-шортики, представив всеобщему обозрению ножки красотки. Образ девушка дополнила белой накидкой и шляпкой. Выглядела Заворотнюк превосходно.

«Дорогие мои коты, мы с девочками решили устроить сюрприз для вас и подарить много очень классных подарков!», - обратилась Анна к подписчикам, сообщив, что планирует провести розыгрыш подарков.

За шесть часов пост девушки собрал почти 3 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Здорово. Очень красивая!», «Это с ума сойти! Твоя красота вдохновляет аж сама кайфую от того как красиво волосы лежат. Идеальная картинка», «Какая же вы красивая», «Это супер», «Анечка, дорогая, ты прекрасна. Здоровья тебе солнышко», «Анечка, вы безумно красивая, прекрасно выглядите на этом фото», «Красота страшная сила», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анна Заворотнюк похвасталась роскошным образом в кожаной курточке, джинсах и кроссовках. Девушка позировала на фоне цветов, что сделало снимок особенно ярким.

Напомним, что Анна Заворотнюк ошеломила резкой переменой внешности, видео: "Узнала, что она скрывает...".

Как Politeka писала, что Анна Заворотнюк в экстра-мини и коже вышла на Красную площадь: "Королева красоты".

Также Politeka сообщала, что Анна Заворотнюк в платье с откровенным декольте сразила наповал: "Фигурка огонь".