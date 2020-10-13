В 2020 году перевод часов на зимнее время в Украине совпадает с не менее важным событием - местными выборами

Украинцы традиционно крутят стрелки на час назад в последнее воскресенье октября, это нужно не забыть сделать в ночь с 24 на 25 октября, предупреждает Politeka.net. К счастью, многие современные гаджеты сверяют время по местной сети и автоматически подстраиваются под изменения - перевести придется только старые часы. Другими словами, владельцы новых смартфонов могут спокойно спать на час дольше, не опасаясь, что будильник разбудит их раньше времени.

Перевод часов на зимнее время придумали, чтобы экономить электроэнергию и "увеличить" светлое время суток после смены сезона. Однако все чаще эксперты говорят о негативных последствиях процедуры, которые могут перевешивать положительные.

Перевод часов на зимнее время влияет на состояние здоровья, ведь биологические ритмы нельзя перевести легким поворотом колесика. Как отмечают медики, организму нужно около недели, чтобы перестроиться к новому режиму дня, а в этот период человек может страдать от головных или сердечных болей. Снизить неприятные эффекты можно, если заранее начать готовиться к переводу часов на зимнее время.

Первое, что нужно сделать украинцам до 24 октября, постепенно изменить режим сна. Лучше всего за неделю начинать засыпать и просыпаться немного позже: сначала на 10-20 минут, а спустя несколько дней и на весь час. Дневной сон и злоупотребление кофе в этой ситуации сделают только хуже.

Следует также укрепить иммунитет, который может пошатнуться из-за резкой смены режима. Рекомендуется кушать больше овощей и фруктов. Кроме того, из-за перехода на зимнее время часто обостряются хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Несколько дней до и после перевода часов - это лучший момент, чтобы начать бегать по утрам и устраивать пешие прогулки.

У некоторых людей после перехода на зимнее время падает концентрация, из-за чего очень опасно ездить за рулем. Лучше будет хотя бы на день пересесть с личного на общественный транспорт и не заниматься опасной работой.

Напомним, карантин по-новому с 5 октября, что ужесточили и запретили для украинцев на 14 дней.

Как сообщала Politeka, зарплаты вырастут, но не на долго: эксперты ошарашили прогнозом, каким будет курс доллара

Также Politeka писала, что рост тарифов в отопительный сезон, украинцев отрезвили новыми расценками