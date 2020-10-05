Официально вступили в силу новые списки городов, разделенных на четыре зоны карантина

Об этом в своем Facebook рассказывал министр Кабмина Олег Немчинов.

Новый раздел на карантинные зоны в Украине начал официально действовать с полуночи 5 октября.

Так, в красной зоне оказались Тернополь и Канев, который еще на прошлой неделе попадал в оранжевую зону. Теперь в этих населенных пунктах запрещается работа общественного транспорта, закрываются рестораны, ТЦ и учебные заведения.

В оранжевой зоне находятся большинство областных центров: Ужгород, Сумы, Ивано-Франковск, Харьков, Черновцы и другие. В этих городах под запретом работа хостелов, турбаз, спортзалов и фитнес-центров. Более того, по ночам запрещено ресторанам работать, а в больницах будет прекращена плановая госпитализация.

Что касается Киева, то он остается в желтой зоне карантина, где запрещается посещение заведений соцзащиты, где могут находиться пожилые люди.

Заведения должны контролировать количество гостей, а в транспорте разрешается перевозить только то количество пассажиров, на которое рассчитаны места в автобусах.

Как также рассказывал Олег Немчинов, новое разделение городов на зоны карантина будет действовать в течение 14 дней.

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