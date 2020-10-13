Украинский певец Виктор Павлик извинился перед поклонниками после шутки, которая наделала много шуму в сети

Как сообщает Politeka.net, исполнитель сделал признание на своей странице в социальной сети "Facebook". Некоторое время назад он выложил изображение в стиле предвыборных плакатов, на котором представил себя кандидатом в Днепропетровский областной совет от политической партии "Слуга народа". Многие украинцы раскритиковали такую выходку звезды, после чего Виктор Павлик признал свою ошибку.

"Дорогие люди! Я искренне приношу свои извинения за неудачную шутку! Не мог и подумать, что вы мне так верите! Это самый настоящий фейк! ФЕЙК ФЕЙКОВИЧ!", - написал артист в соцсети. - "Я просто хотел немного разбавить этот серый дождливый день. А оказалось, что неудачно я пошутил. Больше не буду, поверьте! Сделал выводы".

Пользователи соцсети не оставили без внимания этот пост и засыпали его комментариями:

"Я говорил, что будешь битый"; "Не шутите так больше, а то еще действительно поверят"; "Лучше пойте, у Вас это класно получается"; "Витя я извиняюсь. Но такую шутку за последний год я уже вижу второй раз. Совпадение? Не думаю ..)))"; "Ой, напугали ... Виктор, нельзя так ... и еще и по Днепру".

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Как сообщалось, Виктор Павлик с молодой женой забыли о трауре и ошарашили счастливым видом на отдыхе.

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