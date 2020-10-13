Часть украинцев рискует в ближайшее время остаться без выплат от государства

Об этом пишет Politeka, ссылаясь на ресурс Донецкие новости.

Сообщается, что связано это с тем, что более 100 тысяч пенсионеров-переселенцев Донбасса не имеет возможности обменять свои просроченные банковские карты.

Украинцы, находящиеся сейчас на оккупированных территориях, взволнованы.

"Новые карточки получить не можем, потому что не можем выехать из-за ситуации с коронавирусом. Значит, у нас нет денег. Люди, которые остались здесь по независящим от них причинам, оказались заложниками", – поделалась переселенка Марина.

В свою очередь, член Совета ВПЛ Краматорска Александр Ворошков говорит, что люди находятся на грани выживания.

"На грани голода, откровенно говоря", – сообщил он.

Как известно, в Ощадбанке получают пенсии более 250 тысяч переселенцев. В банке говорят, что в случае, если карантин отменен не будет, срок действия карточек продлят еще на один месяц. Что будет дальше – неизвестно.

Ранее мы писали о том, что были озвучены причины, по которым украинцев могут лишить пенсий. Перечень этих причин изложен в законе, и если украинцам отказали в пенсии, то сперва им нужно получить письменный ответ от ПФУ, после чего направить им письмо с возражением.

Те украинцы, которые оформили себе выплаты по поддельным документам, могут попрощаться с деньгами. Их отсеют в рамках масштабной верификации.

Можно потерять выплаты из-за ошибки в фамилии. Старый стаж, как известно, можно подтвердить только с помощью трудовой. И если в записях допущена ошибка в фамилии, то ПФУ может аннулировать этот стаж и урезать размер выплат.

Также без выплат останутся те пенсионеры, которые сейчас проживают за границей. Такие нормы также прописаны в законодательстве.

Если пенсионер не получат выплату на протяжении шести месяцев, то это, как предупреждают в ПФУ, может послужить причиной для приостановки начисления денег.

В ПФУ добавили, что в зоне риска - переселенцы, которые часто меняют место жительства.

"Если по результатам проверки, проведенной подразделениями Государственной миграционной службы, будет принято решение о том, что фактическое место проживания не соответствует официальному, выплата пенсии будет прекращена со следующего месяца", – предупредили в пресс-службе ГУ ПФУ в Донецкой области.

Некоторые украинцы рискуют в ближайшее время остаться без выплат от государства. С такими проблемами могут столкнуться жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Так, пенсионеры, которые сегодня проживают на оккупированном Донбассе и получающие местные пенсии, могут их лишиться, если оказались нетрудоспособны и не смогли снять свои выплаты или получить их у почтальона в течение 6 месяцев.

"Пенсионные выплаты останавливаются, та пенсия, что была на счету, уходит в музей поля чудес", - жалуются местные пенсионеры.

Помимо этого, жители жалуются на сложности, которые возникают при оформлении доверенности на получение пенсии иными лицами.

«Украинскую или российскую доверенности не принимают. В «ДНР» почему-то принимают документацию местного образца. Да и то срок действия, если даже посчастливилось получить подобное, составляет только один месяц», - рассказал другой льготник.

Пока оккупационные власти молчат, местные жители возмущены действиями коллаборантов, по вине которых они рискуют остаться без денег.

Украинцам для получения пенсионных выплат от государства нужно сравнить свой страховой стаж с новыми требованиями/ Согласно расчетам, через семь лет только половина украинцев сможет уйти на заслуженный отдых в 60 лет.

Так, требования по страховому стажу, который необходим для получения выплат от государства, растут ежегодно, пока в 2027-м не составят 35 лет.

Если 60 лет вам исполнится в 2027-м или позже, нужно к этому моменту уже иметь максимальный стаж, если в 2026 — 34 года и так далее. На сегодняшний день минимальный стаж для пенсии в 60 лет составляет 28 лет.

По данным Пенсионного фонда, за последний год количество сотрудников, которые платят взнос в ПФУ, сократилось на 565 тыс. человек.

Украинские пенсионеры рискуют остаться без каких-либо выплат от государства. С таким заявлением выступил глава Кабинета министров Денис Шмыгаль во Львове.

По его словам, через 15 лет Украина больше не сможет выплачивать пенсии населению, так как на одного работающего человека будет приходиться два пенсионера. В связи с этим в Кабмине работают над введением накопительной пенсионной системы.

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