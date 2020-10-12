Украинская модель Мила Кузнецова, которая является счастливой обладательницей 13-го размера груди, побаловала поклонников яркими снимками

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка регулярно выкладывает фото, где во всей красе показывает свою главную гордость. Как известно, в 2020 году Милу признали украинкой с самым большим натуральным бюстом. Благодаря своей необычной фигуре красотка стала очень популярной. Сейчас ее часто приглашают рекламировать различные товары. Нередко модель появляется в украинских теле-шоу.

В ее Инстаграм преобладают фото в одежде с очень глубоким декольте. На некоторых снимках грудь едва не вываливается из огромного выреза. Впрочем, поклонникам такие виды очень нравятся. Они не скупятся на комментарии для звезды.

«Ты выглядишь превосходно», «Вау, истинные фанаты точно оценят эту красоту, ты шикарная», «Пампушка», «Какая ты сочная», «Красивенькая», «Красавица они у вас прекрасны», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мила Кузнецова устроила прыжки на батуте перед многомиллионной публикой. Девушка была одета в обтягивающий топ с глубоким декольте. Она держала в руках мяч для волейбола и прыгала на батуте.

Напомним, что Мила Кузнецова задвинула Олю Полякову на второй план своим декольте: «Красивее всех звезд».

А еще Politeka писала, что Мила Кузнецова соблазнила роскошными видами в экстремальном декольте: ракурс сводит с ума.

Также Politeka сообщала, что Мила Кузнецова в комбинезоне заставила мужчин глотать слюнки: "Просто в восторге".