Украинцев готовят к подорожанию тарифов во время отопительного сезона

В частности, цена на голубое топливо вырастет уже в ближайшее время - во время отопительного сезона. При этом цена на газ будет ниже, чем год назад, но выше, чем в несколько последних месяцев, поэтому они существенно ударят по карману.

Об этом предупредили аналитики в комментарии для издания Обозреватель.

По их прогнозам, оплата голубого топлива может подскочить с 5,3 до 7 гривен за кубометр. Подобная ситуация характерна для пикового потребления газа, который приходится на зимний сезон.

Эксперт Егор Комов отметил, что удивляться таким цифрам не приходится, ведь газ является товаром, себестоимость которого растет в зависимости от спроса.

"Как только настанет отопительный сезон, Украина начнет потреблять больше газа. Количество покупателей увеличится, а значит, вырастут и тарифы. Но существуют способы, как сэкономить на оплате коммуналки. Всегда можно выбрать годовой тариф, тогда цена не будет меняться все двенадцать месяцев", — добавил аналитик.

Стоимость кубометра газа начнет снижаться ближе к середине весны 2021 года, поскольку это сезонный товар. В условиях теплой зимы украинцы тоже смогут сэкономить на оплате коммунальных тарифов.

Аналитик Оксана Запорожская пояснила, что повышение тарифа на газ происходит каждый в год во время отопительного сезона. Пока сложно точно спрогнозировать, сколько составит стоимость кубометра газа зимой, но эксперт уверена, что цена точно будет выше, чем в настоящее время.

Напомним, тарифы на коммуналку взвинтят в несколько раз, летние цены покажутся копейками.

Как сообщала Politeka, пересмотр тарифов на коммуналку, Шмыгаль сделал важное заявление.

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