Украинцев готовят к подорожанию тарифов во время отопительного сезона
В частности, цена на голубое топливо вырастет уже в ближайшее время - во время отопительного сезона. При этом цена на газ будет ниже, чем год назад, но выше, чем в несколько последних месяцев, поэтому они существенно ударят по карману.
Об этом предупредили аналитики в комментарии для издания Обозреватель.
По их прогнозам, оплата голубого топлива может подскочить с 5,3 до 7 гривен за кубометр. Подобная ситуация характерна для пикового потребления газа, который приходится на зимний сезон.
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Эксперт Егор Комов отметил, что удивляться таким цифрам не приходится, ведь газ является товаром, себестоимость которого растет в зависимости от спроса.
"Как только настанет отопительный сезон, Украина начнет потреблять больше газа. Количество покупателей увеличится, а значит, вырастут и тарифы. Но существуют способы, как сэкономить на оплате коммуналки. Всегда можно выбрать годовой тариф, тогда цена не будет меняться все двенадцать месяцев", — добавил аналитик.
Стоимость кубометра газа начнет снижаться ближе к середине весны 2021 года, поскольку это сезонный товар. В условиях теплой зимы украинцы тоже смогут сэкономить на оплате коммунальных тарифов.
Аналитик Оксана Запорожская пояснила, что повышение тарифа на газ происходит каждый в год во время отопительного сезона. Пока сложно точно спрогнозировать, сколько составит стоимость кубометра газа зимой, но эксперт уверена, что цена точно будет выше, чем в настоящее время.
Напомним, тарифы на коммуналку взвинтят в несколько раз, летние цены покажутся копейками.
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