ПриватБанк уличили во внезапном блокировании карт украинцев без объяснения причин

О возмутительных действиях банка рассказал его клиент в отзыве на сайте Минфин.

По словам украинца, на днях ПриватБанк ни с того ни с сего заблокировал его карту, не назвав никаких причин. Клиент подчеркивает, что не проводил никаких необычных операций.

«Никто ничего не знает в этом банке. Пользовался картой как обычно, положил денег и потратил через интернет, сумы не большие! Заблокировали личные деньги! а если бы они срочно нужны?», - возмутился украинец.

Он считает такие действия банка абсолютно неправомерными.

В свою очередь, представители банка ответили, что не могут снять ограничения с карты украинца.

«К сожалению, выполнить вашу просьбу и снять ограничения в обслуживании нет возможности. Мы обратились в личном сообщении для предоставления информации и рекомендаций», - говорится в официальном ответе банка.

Ранее мы писали, что украинцы столкнулись с пропажей денег при использовании терминалов ПриватБанка.

Так, одна украинка пожаловалась на то, что еще 29 сентября осуществляла платеж на сумму 4500 грн на счет юридического лица через терминал ПриватБанка.

«По распечатанному чеку «Результат: Опрацьовано. Строк виконання 3 дні.» Позвонила на горячую линию, где оператор мне ответила, что деньги попали в ручную обработку, не переживайте. Но на сегодняшний день 07.10.2020г. Деньги не зашли ни на юр.лицо, ни мне не вернулись. Они исчезли…», - рассказала женщина.

Напомним, ПриватБанк отключает все сервисы, срочное заявление.

Как сообщала Politeka, отказ в приеме некоторых денег, ПриватБанк огорошил нововведениями: "На одного клиента не больше...".

Также Politeka писала, что украинцы лишаются крупных сумм при платежах и пополнении, в ПриватБанке ответили.