Знаменитая модель, начинающая актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски показала элегантный, но в то же самое время

Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски известная в мире модель, которая не стесняется выставлять на публику свои формы в белье. Порой она вообще предстает перед общественностью без одежды. Ее официальная страница в Instagrаm пестрит снимками модели в пикантных нарядах.

На последнем кадре на фанатской странице Эмили появилось фото, на котором модель предстала в кружевном наряде.

Соблазнительное кружевное платье из полупрозрачной черной ткани едва прикрывает тело Ратаковски, демонстрируя все достоинства ее идеальной фигуры. Экстремальное декольте позволяет расмотреть ее стальной пресс и пышный бюст, который она не постеснялась показать без белья.

Образ для светского выхода она дополнила модными украшениями: массивным кольцом с бисера и длинными серебряными серьгами.

Дополняет картину укладка со слегка растрепанными волосами и чувственный макияж с длинными стрелками. Девушка стоит посреди улицы, а на заднем фоне видны спешащие куда-то люди.

Многие поклонники расхвалили Ратаковски, оставив для нее комплименты. Некоторые пользователисети отметили, что она похожа на Кендал Дженнер.

"Вау!! Посмотри на себя 😭🔥🔥", "Только хорошие флюиды !!", "Ты шедевр красоты, и я тебя очень люблю ❤️❤️🔥🔥😂😂 ", "Выглядит как Кендал Дженнер".

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

Как Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе.