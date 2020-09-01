Верка Сердючка произвела фурор новым "европейским" образом

Как пишет Politeka.net, на официальной странице артиста в Истаграм появился анонс мини-альбома Sexy.

На опубликованном фото Сердючка позирует в белой футболке и белых колготах, поверх которых надеты розовые шорты. Губы накрашены яркой помадой, а на голове осталась неизменная звезда.

Переход артистки на шорты поклонники оценили.

«Мама, я влюбилась», «Вы всегда самые талантливые , харизматичные и любимые», «Моя любовь», «Вера с каждым годом все моложе🔥 спасибо Вам за ваши песни, ни один праздник без Верки не обходится», «Наконец-то», «Шортики розовые отпад», «Бомба-ракета», - пишут в комментариях.

В шортах теперь и "мама" Сердючки, роль которой играет Инна Белоконь. Ей подобрали голобые шорты в цветочек. Но вышиванку "маме" Сердючки все же оставили.

Отметим, мини-альбом ориентирован на европейскую публику, этим и вызвана смена образов.

Пока известно, что в мини-альбома Sexy войдет три песни: Make It Rain Champagne, Disco Kicks и Sexy.

Напомним, Сердючке досталось после "шабаша" в центре Киева, мама Верки не сдержалась: "Если трусы с шортами человек путает..."

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