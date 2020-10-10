В Нацбанке Украины сменили правила, согласно которым на банки накладываются штрафы за нарушение финансового мониторинга

Как передает delo.ua, были пересмотрены некоторые штрафы, а также обновлены требования, которые предусматривают применение к банкам-нарушителям письменного соглашения с уплатой денежного взноса.

Обновленное Положение о применении мер воздействия, которое было проработано с учетом международных стандартов, предусматривает возможность штрафовать банки за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Были пересмотрены штрафы, а также виды нарушений. Также в Нацбанке проработали сам порядок заключения письменного соглашения с банком, чтобы он соответствовал украинскому законодательству.

нбу, нацбанк

Отмечается, что теперь банки смогут заключить письменное соглашение лишь под денежные обязательства. Минимальная сумма такого обязательства составит тысячу необлагаемых минимумов доходов граждан. Если речь идет о вопросах, связанных с финмониторингом, денежные обязательства должны составлять 25% от расчетной суммы штрафа.

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В соглашении теперь будет расписано, что является нарушением законодательства, что будет считаться рисковой деятельностью банка, а также какова будет сумма штрафа. Максимальный размер штрафа за нарушение в сфере финмониторинга составит до 7 950 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

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