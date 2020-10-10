В Нацбанке Украины сменили правила, согласно которым на банки накладываются штрафы за нарушение финансового мониторинга

Как передает delo.ua, были пересмотрены некоторые штрафы, а также обновлены требования, которые предусматривают применение к банкам-нарушителям письменного соглашения с уплатой денежного взноса.

Обновленное Положение о применении мер воздействия, которое было проработано с учетом международных стандартов, предусматривает возможность штрафовать банки за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Были пересмотрены штрафы, а также виды нарушений. Также в Нацбанке проработали сам порядок заключения письменного соглашения с банком, чтобы он соответствовал украинскому законодательству.

Отмечается, что теперь банки смогут заключить письменное соглашение лишь под денежные обязательства. Минимальная сумма такого обязательства составит тысячу необлагаемых минимумов доходов граждан. Если речь идет о вопросах, связанных с финмониторингом, денежные обязательства должны составлять 25% от расчетной суммы штрафа.

В соглашении теперь будет расписано, что является нарушением законодательства, что будет считаться рисковой деятельностью банка, а также какова будет сумма штрафа. Максимальный размер штрафа за нарушение в сфере финмониторинга составит до 7 950 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

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