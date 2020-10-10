Курс американського долара до гривні зміниться вже наступного тижня



Економічні експерти висловилися на думці: українська валюта до виборів буде зміцнюватися.



"Зниження курсу долара буде залучати нових покупців, що стримає зміцнення гривні", - зазначив Андрій Шевчишин у коментарі виданню "Сьогодні"і додав, що курс встановиться на позначці в 28,2-28,3 грн/Долар.

А ось Олег Пендзін впевнений, що Українська гривня значно зміцнить свої позиції

"На початку тижня можемо побачити навіть нинішню стабільність. Але висхідного тренда по зміцненню гривні точно чекати не варто", поділився експерт.

Експерти запевняють, що зараз набагато вихідніше зберігати і переводити свої заощадження саме в доларах, оскільки зростання гривні буде нетривалим і незначним.

"Девальвація гривні незабаром повернеться, в цілому девальваційний тренд не зломлений і зберігаються перспективи опускання курсу в зону нижче 28,5 гривні за долар", - озвучив свій прогноз Андрій Шевчиин.

Нагадаємо, у проекті Державного бюджету на наступний рік закладено курс 29 грн за один долар. Зокрема, наприкінці літа Кабінет Міністрів України схвалив новий прогноз економічного і соціального розвитку держави.

Нагадаємо, що новий обвал в обмінниках, НБУ озвучив свіжий курс долара

Як Politeka писала, Що буде з курсом долара восени, Нацбанк попередив українців

Також Politeka повідомляла, що українці скуповують долари: що зараз діється в обмінниках і як зміниться курс найближчими днями