У НБУ повідомили, як працюватимуть банки 14 жовтня

Як передає Politeka.net, зміни у графіку пов'язані зі святкуванням Дня захисника України.



Так, у середу, 14 жовтня, українці отримають додатковий вихідний. В цей же день також відзначають День українського козацтва, і Покров.

На календарі Нацбанку ця дата виділена червоним кружечком, тому банки України в цей день працювати не будуть.

Крім того, в цей день не працюватиме більшість відділень "Укрпошти". Тільки в обласних центрах традиційно чергові відділення працюватимуть тільки в обласних центрах.

Також ми повідомляли, що в Україні зібралися скасувати переведення годинників на зимовий і літній час

Відповідний законопроект з'явився на сайті Верховної Ради.



Автор документа народний депутат Руслан Стефанчук на своїй сторінці в Facebook зазначив, що щорічний перехід на літній час і повернення на поясний негативно впливає на здоров'я людей.

Також він упевнений, що проект закону спрямований на протидію агресії з боку Російської Федерації.

Нагадаємо, що пенсії українцям підвищать в два рази, в Кабміні назвали терміни і цифри: "не нижче 40% від зарплати..."

Як повідомляла Politeka, податок на нерухомість накрутили до межі, скільки доведеться платити: "за кожен метр...".

Також Politeka писала, що додаткові виплати українцям, Кабмін прийняв рішення: скільки грошей виділили і кому



