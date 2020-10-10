У НБУ повідомили, як працюватимуть банки 14 жовтня
Як передає Politeka.net, зміни у графіку пов'язані зі святкуванням Дня захисника України.
Так, у середу, 14 жовтня, українці отримають додатковий вихідний. В цей же день також відзначають День українського козацтва, і Покров.
На календарі Нацбанку ця дата виділена червоним кружечком, тому банки України в цей день працювати не будуть.
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Крім того, в цей день не працюватиме більшість відділень "Укрпошти". Тільки в обласних центрах традиційно чергові відділення працюватимуть тільки в обласних центрах.
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