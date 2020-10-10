Популярная певица Ани Лорак порадовала фанатов новыми снимками
Как известно, в последнее время певица Ани Лорак, которая давно уехала жить в Россию, поражает своими преображениями. Артистка не только сменила прическу, но и обновила гардероб. Все свои новые наряды и эксперименты с укладками Лорак демонстрирует на своей странице в Instagram, передает Politeka.net.
Знаменитость постоянно просит поклонников оценить ее новые образы и этот раз не стал исключением.
В этот раз певица показалась в черной шелковой блузке. Артистка решила сделать селфи, пока ехала в автомобили по делам.
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«1 или 2?», - обратилась она к фанатам.
Всего за час снимки набрали свыше 30 тысяч лайков, среди тех, кто отметил публикацию Ани Лорак, был популярный российский певец Сергей Лазарев.
«Ты красотка на любой❤️мы тебя любим 😘», «Какая красивая 💘💘»,
«Очень сложный выбор, ваши глаза и улыбка»,- пишут в сети.
Ранее мы писали, что на одной из фан-страничек Ани появилось архивное фото, на котором она позировала в красивом обтягивающем платье. Лорак улыбалась и смотрела в кадр, ее волосы красиво спадали на плечи.
При этом все внимание поклонников было приковано к пышному бюсту певицы, который она упаковала в золотой корсет платья. Грудь красотки так и норовила выпрыгнуть из глубокого декольте.
Напомним, что Лорак без макияжа попыталась скрыть лишнее под массивной кофтой: "Просто ничего себе...".
Как сообщала Politeka, Ани Лорак, которую в детстве отдали в интернат, удивила снимком с мамой: "Настоящие чудеса...".
Также Politeka писала, что Лорак в просвечивающей майке засветила лишнее в ресторане.