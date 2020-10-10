Вот это растяжка

Инста-дива Полина Логунова, которая является женой украинского актера Дмитрия Ступки, похвасталась расстяжкой

Как передает Рoliteka.net, 31-летняя модель, а также телеведущая опубликовала свежие снимки в Инстаграм, сделанные возле бассейна.

На первом снимке Полина в черных спортивных шортах и топе выполняет акробатические трюки на перилах бассейна, а на втором – девушка села на шпагат.

Надо отметить, что фотографии получились превосходными. На ней Полина продемонстрировала свое мастерство делать такую растяжку, которая, казалось бы, под силу только Волочковой.

Ну и конечно, пользователи сети по достоинству оценили эти снимки, поставив огромное количество «лайков».

Как сообщалось ранее, Полина Логунова покорила поклонников идеальной фигурой, показавшись в наряде без штанов.

Дальше Логунова рассказывает свое мнение о том, почему вегетарианцы все-таки могут заниматься спортом, а также какие продукты им нужны для набора мышечной массы.

Пост красотка сопровождала снимком, где она позирует в наряде без штанов, эффектно демонстрируя аппетитные изгибы. Дополняли образ знаменитости красивые серьги, макияж и прическа.

Напомним, что эффектная жена Ступки нарядилась в прозрачное боди и залезла на кухонный стол: "Божественное тело".

Также Politeka писала, что горячая Полина Логунова призналась, как заполучила аппетитные формы: "Если похудею до 50 кг, то...".

А еще Politeka сообщала, что Полина Логунова пикантно оголилась и взбудоражила дерзкой позой: ни капли скромности.