Примадонна российской эстрады Алла Пугачева была замечена в компании телеведущей и продюсера Яны Рудковской

Соответствующий снимок разместили на фан-странице, посвященной легендарной исполнительницы, передает Politeka.

На фото Алла Борисовна в черных одеждах сидит в кресле, засветив стройные ножки. Сверху примостилась известная блондинка, при чем ее ботфорты и сумочка были в тон креслу.

«Всем хорошей субботы ❤️🙌🏻☀️», - пожелали авторы страницы.

Пользователи сети тут же принялись обсуждать совместный снимок двух знаменитостей, обратив особое внимание на обувь Рудковской.

«У Яны ботфорты в цвет кресла🔥Супер модный прикид🙉🙉🙉», «Сапоги Рудковской-отпад!», «Красавицы», - высказались они в комментариях.

До этого в компании Яны Рудковской засветился супруг Пугачевой Максим Галкин.

Как стало известно, российский шоумен побывал на дне рождении своего друга. На празднике артист встретил Рудковскую, с которой они решили сделать совместные селфи.

«С Максом на др у нашего друга сделали selfie! Макс попросил выложить в оригинале! Ни грамма фотошопа, зуб даём (выкладывала при нём))! Мы такие как есть, кстати ещё ничего», - подписала фото Рудковская.

Напомним, Пугачева с Галкиным умилили выходом в свет с очаровательными детьми: "Аллочка, не зря...".

Как сообщала Politeka, довольный Галкин расцвел в компании известной блондинки: «Сейчас ему Алка подправит физию».

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина блистала в белом платье, как у невесты.