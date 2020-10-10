Что она с собой сделала

40-летняя украинская актриса Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Джеймса Бонда, ошарашила поклонников неухоженным видом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала фото, на котором предстала в весьма странном виде. Она была без макияжа, а на ее голове был настоящий «взрыв на макаронной фабрике». Несмотря на запущенный вид, выглядела актриса веселой. Судя по всему, ее ни капли не смущает такой внешний вид, поэтому она и решила поделиться фото с поклонниками.

«Это день пышных волос», - подписала фото звезда.

Ранее мы писали, что Ольга Куриленко поделилась архивным фото, на котором она держит грудного ребенка на руках. Как известно, у артистки есть сын Александр, которому уже исполнилось 5 лет. Отец мальчика, британский актер Макс Бениц расстался с украинской девушкой Бонда.

Напомним, что сама Куриленко родом из Бердянска. Она уехала из Украины с целью построить модельную карьеру, но позже смогла стать актрисой.

Отметим, что несмотря на свой возраст и привычку публиковать натуральные фото Куриленко прекрасно выглядит для своих 40 лет. Недавно она поделилась яркими снимками с отдыха на яхте. Красотка позировала перед камерой в откровенном сдельном купальнике синего цвета с глубоким декольте.

Напомним, что Ольга Куриленко без комплексов показала лицо вблизи: "Джоли".

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко смыла всю косметику и показала себя настоящую: "Такая красивая...".

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко пленила идеальными формами в тесной футболочке: "Богиня".