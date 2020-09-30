40-річна українська актриса Ольга Куриленко, яка підкорила Голлівуд роллю дівчини Бонда, заінтригувала новим знімком
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала ненафарбованою в домашньому одязі.
Ольга, яка не страждає якими б то не було комплексами, продемонструвала обличчя крупним планом: ідеальна оксамитова шкіра з легким рум'янцем і пухкі губи кольору вишневого мусу.
Дівчина була в рожевій футболці, накинувши на плечі сіру кофту.
"#OnSet # зйомка #MatinCalme # Південна Корея", - заінтригувала актриса підписом, натякнувши на нову цікаву роль.
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Користувачі кинулися коментувати побачене, щедро нагородивши Куриленко компліментами:
"Дуже-дуже солодка💞"
"Наймодніша)))"
"Дуже ніжно👍"
"Краща актриса на світі😍"
"Джолі 😍"
"Виглядаєш такою красивою, карколомною, з хорошим красивим обличчям - бережи його, не пий алкоголь, не приймай наркотики і не кури, тому що це шкідливо для вашого здоров'я, будь ласка, бережи себе, будь ласка, вау"
"Ви чудова❤️ Сама ніжність❤️😍"
Раніше ми повідомляли, Ольга показала, як обідає з двома колегами. Зірка сиділа за пластиковим столиком у світлому вбранні і кремовому топі. Вона знову-таки засвітилася без косметики, але від цього нітрохи не стала гірше. Перед Куриленко стояв піднос з їжею і пляшечка води.
"Обід з @yoo_yeonseok і нашим режисером Дені Деркуром для мого нового проекту, франко-корейського фільму "Матен Кальм", - підписала фото зірка.
Нагадаємо, що Ольга Куриленко засвітила соковиті принади в одній білизні: це фото зводить з розуму.
Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко вигнулася у відвертій позі, показавши себе у всій красі: «Ух, гаряче».