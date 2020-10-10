Знаменитая модель, начинающая актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски показала стильный образ в одних кружевах

Всемирно известная модель имеет польские, еврейские и ирландские корни. Эмили обладает уникальной внешностью, поэтому уже давно считается одной из самых горячих девушек, работающих супермоделью. Стройная и загорелая красотка не скрывает, что большая часть ее внешности и таких данных – это генетический выигрыш, ведь ее мама также очень стройная.

Уход за собой при этом у Эмили не такой сложный, как считают фанаты. Знаменитость всегда умывается перед сном, очень хорошо увлажняет кожу и вне зависимости от того, как сильно устала, она очищает лицо и наносит крем с ретинолом после любого выхода в свет.

Так как девушка часто снимается в пикантных фотосессиях, она уже ранее в интервью рассказала, почему большую часть съемки она не накрашенная и без укладки:

"У меня выразительные черты лица, поэтому надо быть осторожной с косметикой. Не люблю выглядеть, как клоун, поэтому в повседневной жизни я лишь изредка наношу кремовые румяна на щеки и немного помады. Но вот мой пунктик - брови. Даже если на мне нет никакого мейкапа, но при этом мои брови ухожены, только тогда я чувствую себя комфортно и полностью собранной".

На фото Эмили отчетливо видно, что она и правда использует минимум косметики и может восхитить образом и без макияжа на загорелой коже.

До этого красотка показала, что большую часть своих повседневных дел она делает дома, а завтракать предпочитает на веранде. Что красотка поспешила наглядно проиллюстрировать на фото. Не обошлась Эмили и без своей узнаваемой "фишки" - максимум соблазна с пышной зоной декольте. Топик едва удерживает ее грудь.

На фотографии снятой максимально близко, можно рассмотреть, как изящно одета звезда: пышная грудь обрамлена в черный топ с глубоким, соблазнительным вырезом на завязках. При этом не ней нет белья. А массивные серьги и кулон подчеркивают красоту выразительного лица Эмили.

Топ смотрится на стройной фигуре Ратаковски просто отлично. Ее пышная грудь и точеные руки свели с ума поклонников. Они принялись писать, как отлично выглядит девушка, а также хвалить сам топик, спрашивая, где такой можна приобрести.

"Слишком красивая, королева Эмили", "Безумно красивая", "Великолепно красиво 💋", "Люблю горячий кофе с красоткой!", "Особенно мне нравится твое лицо, место твоего сердца после 🌹", "Шикарна в любой позе".

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

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