Известная голливудская актриса Анджелина Джоли восхитила хищной красотой

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц актрисы в Инстаграм появилось архивное фото со звездой, на котором она предстала в весьма непривычном образе. Красотка была одета в платье, которое больше напоминало ночнушку. Прозрачные вставки на наряде чередовались с вышивкой. Оно идеально село на фигурку звезды, подчеркнув самые выдающиеся места.

Джоли разлеглась на полу, согнув одну ногу. Красотка засветила обнаженную ноги и всю зону декольте, ведь платье оказалось весьма откровенным. Волосы голливудской дивы были зачесаны назад. Сама она отстраненно смотрела в пол.

За несколько часов фанаты оставили под фото почти 35 тысяч лайков. У самой Джоли нет аккаунта в Инстаграм, поэтому поклонникам не остается ничего, кроме как наслаждаться ее старыми фото на фан-страницах.

«Невозможно предать тебя», «Милая крошка», «Мое сердце», «Супер», «Огонь», «Вау, Анджелина! Как ты можешь быть такой красивой и невероятно соблазнительной?», «Выглядит так великолепно и горячо, ангел», "Дикая роза", «Красивая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что в сети появилось фото, на котором обнаженная Джоли позировала перед камерой, демонстрируя своих многочисленные татуировки.

Напомним, что роскошная Джоли в изумрудном платье показала истинное счастье: Питт не мог не влюбиться.

Как сообщала Politeka, обнаженная Анджелина Джоли свела с ума хищной красотой и пикантными изгибами: «Просто фантастика».

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