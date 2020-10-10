Известная голливудская актриса Анджелина Джоли восхитила хищной красотой
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц актрисы в Инстаграм появилось архивное фото со звездой, на котором она предстала в весьма непривычном образе. Красотка была одета в платье, которое больше напоминало ночнушку. Прозрачные вставки на наряде чередовались с вышивкой. Оно идеально село на фигурку звезды, подчеркнув самые выдающиеся места.
Джоли разлеглась на полу, согнув одну ногу. Красотка засветила обнаженную ноги и всю зону декольте, ведь платье оказалось весьма откровенным. Волосы голливудской дивы были зачесаны назад. Сама она отстраненно смотрела в пол.
За несколько часов фанаты оставили под фото почти 35 тысяч лайков. У самой Джоли нет аккаунта в Инстаграм, поэтому поклонникам не остается ничего, кроме как наслаждаться ее старыми фото на фан-страницах.
«Невозможно предать тебя», «Милая крошка», «Мое сердце», «Супер», «Огонь», «Вау, Анджелина! Как ты можешь быть такой красивой и невероятно соблазнительной?», «Выглядит так великолепно и горячо, ангел», "Дикая роза", «Красивая», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что в сети появилось фото, на котором обнаженная Джоли позировала перед камерой, демонстрируя своих многочисленные татуировки.
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