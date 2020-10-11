Наступление нового сезона заставляет звезд сменить стиль и при этом поразить фанатов удачными новыми нарядами

Чтобы выглядеть роскошно и не показать лишнего, у большинства артисток есть свои стилисты, которые подбирают им наряды, прически и комбинируют лучшие образы для выхода в свет. При этом в обычной жизни хорошо продуманный гардероб избавляет от необходимости иметь полный шкаф вещей, которые трудно сочетаются друг с дружкой. А вот как их комбинировать, можно научиться у звезд. Представляем вашему вниманию топ-фото осенних образов звезд для любого повода.

Тина Кароль появилась на открытии своей звезды на "Алее звезд" в Киеве в кожаном платье и плаще от известного дизайнера. Так как певица предпочитает классический стиль, она дополнила свой "лук" аккуратными украшениями и изящными туфлями-лодочками.

Ани Лорак предпочитает уличный стиль для выходов в свет, поэтому всегда дополняет образы стильными аксессуарами - массивными ремнями, сумками на ремешках и сережками-кольцами. Чаще всего Каролина для выходов в свет надевает удобные джинсы-скини или брючные костюмы без принтов.

Настя Каменских недавно, также как и Тина Кароль, получила свою звезду на "Алее звезд" и появилась на мероприятии в довольно простом образе. Синие джинсы, свободный плащ на пуговицах и массивные черные ботинки удачно скрыли ее фигуру. Некоторые при этом отметили, что данный наряд не похож на привычные открытые костюмы Насти.

Даша Ульянова - победительница "Холостяка" этой осенью радует фанатов классическими нарядами и дерзкими шпагатами в удобных джинсах с высокой посадкой. Даше нравится удобный стиль, поэтому она часто выходит на улицу в обычных кроссовках.

Анастасия Волочкова, скандальная русская балерина, в этот сезон решила показать, как проводит время дома на улице с тайным возлюбленным в одной пижаме оригинального пошива и яркого цвета. Как правило, Анастасия не боится показать себя, но дома всегда надевает пижаму необычных расцветок.

Надя Дорофеева радует поклонников стильными нарядами, очень выгодно подчеркивающими ее фигуру. При этом девушке нравятся брюки-клеш и массивные ботинки на тракторной подошве. Певица часто комбинирует короткие топы с брюками разного дизайна и тем самым будоражит публику.

Даша Астафьева дома и на прогулках предпочитает стильные толстовки и теплые штаны. Чаще всего певица появляется в одежде черных и лаконичных расцветок, но при этом нередко можно заметить Астафьеву в кофтах и футболках с оригинальными принтами на бюсте.

Анна Седокова в независимости от сезона надевает одежду, которая подчеркнет достоинства ее тело и выставит то в выгодном свете. Лишний вес певица мастерски прячет, скрывая талию, а чтобы казаться выше, всегда носит сапоги на высоком каблуке или просто ботфорты на шпильке.

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