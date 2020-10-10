Известного российского актера Дмитрия Шаракоиса, который сыграл Бориса Левина в сериале «Интерны», госпитализировали в больницу

Как передает Politeka.net, об этом сам 34-летний Шаракоис сообщил у себя в Инстаграм. Он отметил, что его уже месяц мучают сильнейшие головные боли, но сегодня приступ длился четыре часа, поэтому пришлось вызвать скорую помощь.

Актер отметил, что чувствовал сильную пульсацию в голове и сердце, поэтому подумал, что это может быть инфаркт или инсульт. По словам Шаракоиса при первом осмотре врачи исключили эти два предположения, но нужны будут дополнительные анализы и осмотр. Дело в том, что медики не смогли найти причину плохого самочувствия парня.

«Буду очень рад, если меня оставят в больнице. Давно не чувствовал себя так рядом со смертью», - написал актер.

Как известно, несколько лет назад актер переехал в Британию, так как на родине ему перестали предлагать роли и он остался без работы. Когда выяснилось, что Шаракоис работает на стройке, его начали высмеивать в сети, что очень расстроила актера. Он записал видеообращение, в котором честно признался, что не считает себя состоявшимся актером.

Кроме "Интернов", где Шаракоис сіграл с Кристиной Асмус, он запомнился по роли Шурика в римейке "Кавказкой пленницы".

Напомним, что звезда "Интернов" доктор Левин теперь пашет на стройке, исповедь актера: "Отхаркиваю эту пыль".

Как сообщала Politeka, Кристина Асмус загремела в больницу, медики делают всё возможное.

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