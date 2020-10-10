35-летний украинский артист Виталий Козловский сделал трогательное признание

На своей странице в социальной сети Инстаграм артист опубликовал снимок, сделанный в салоне авто, передает Politeka.net.

Один глаз певец закрыл игрушечным сердечком.

«Папа и мама, я вас ЛЮБЛЮ 😍❤️», – подписал коротко фотографию артист.

Такая трепетная любовь к родителям умилила поклонников звезды. Первой оставила комментарий старшая сестра Виталия Елена, которая написала «Я их тоже люблю за тебя😍».

«💖💖💖как всегда лучший💖💖💖», «Спасибо родителям, за такого сына😚», «Я тоже люблю твоих родителей за такого красавчик-сыночка, и тебя безумно люблю 😍», «🍎🍎🍀🍀🎨🎨😃😃🌎🌏», – пишут они в комментариях.

Козловский родился в семье электрика, а его мама работала бухгалтером. Когда будущему артисту исполнилось 14 лет, она уехала на заработки в Италию.

Сегодня у родителей есть полное право гордится своим сыном. Певец имеет более 50 наград и премий, включая «Песня года» (2005—2010), «Золотая шарманка» (2007—2010), «Шлягер года» (2007−2010), получил несколько наград «Секс-символ», «Человек года», «Золотой граммофон», «Хрустальный микрофон», как самый успешный победитель талант-шоу, «Лучший певец» по версии Ukrainian Music Awards. Также в 2009 году Виталий получил звание «Заслуженный артист Украины».

Ранее мы рассказывали о том, что Козловский взбудоражил необычным ракурсом на фото в туалете. Босоногий Виталий присел прямо на биде в рваных джинсах и желтой футболке и задумчиво посмотрел в камеру.

"Чем дольше я живу, тем больше склоняюсь к мысли о том, что в солнечной системе Земля играет роль сумасшедшего дома. #бернардшоу", - подписал этот необычный снимок артист.

Напомним, промокший Козловский напряг все мышцы и заставил женщин краснеть: "Нельзя быть красивым таким".

Как сообщала Politeka, дерзкий Козловский похвастался пушистым комочком: «Красивый!».

Также Politeka писала, что предатель Козловский отличился новой выходкой.