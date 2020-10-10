Шоумен и телеведущий Владимир Остапчук знает, как растрогать своих поклонников

Соответствующую публикацию он опубликовал в своем личном микроблоге Instagram.

Так, Владимир Остапчук решил трогательно поздравить с днем рождения свою невесту, посвятив ей романтические строки.

"Я смотрю на Тебя, как весеннее солнце на первые цветы. Я любуюсь Тобой, как черно-белыми фильмами Феллини.

Я восхищаюсь Тобой, как глаза восхищаются горными пиками и закатами на Амалфи. Я горжусь Тобой, как гордятся своими детьми. Я Люблю тебя, как... С Твоим днём, милая", - написал шоумен в микроблоге.

Трогательную публикацию Владимир Остапчук дополнил совместным черно-белым снимком, на котором шоумен лежит на коленях невесты и влюбленно смотрит на Кристину.

"Благодарю, люблю", - ответила Кристина на трогательное поздравление.

"Такие душевные строки", "С Днем рождения, Кристина", "Как красиво...", "Завидую", "Идеальные", - продолжили поклонники в комментариях под постом.

Как известно, у Остапчука подтвердился китайский вирус и он долгое время проводил дома, лечился и самоизолировался.

После того, как недуг отступил, Остапчук решил рассказать украинцам, как болезнь протекала у него.

"По прилету со Львова утром резко становится плохо, озноб, кашель и жуткая ломота во всем теле. Ложусь спать на пару часов, температуры нет", - рассказал телеведущий о первом дне болезни.

В этот же день артиста отвезли на скорой в больницу, где ему диагностировали двустороннюю пневмонию. В этот же вечер у него начался удушливый кашель. По словам Остапчука, самыми ужасными днями были дни со второго по пятый.

Напомним, что Остапчук впервые рассказал о своем страшном диагнозе и взбудоражил внешним видом: "Я не вышел...".

Как сообщала Politeka, любовница оседлала Остапчука в образе медсестры и заставила краснеть: "Вошло, как по маслу".

Также Politeka писала, что Владимир Остапчук раскрыл причину ссор с любимой: "Хожу, как обиженный мальчик".