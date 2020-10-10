Роман Брэда Питта с молодой моделью Николь Потуральски не всем нравится в окружении актера
Об этом пишет издание New Idea.
Как известно, Брэд познакомился с моделью на съемках фильма "Однажды в Голливуде" и с тех пор в СМИ стали появляться некоторые детали громкого романа звезд.
Фанаты, казалось, могли выдохнуть с облегчением, когда Брэд Питт привез Николь Потуральски во французское поместье, ведь один из самых красивых мужчин на планете нашел свою вторую "половинку".
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Но счастье длилось недолго, поскольку в окружении Брэда Питта негативно относятся к самой Николь Потуральски. Родители Питта вовсе были огорчены тем, что у их сына роман с замужней девушкой, которая еще и имеет ребенка.
Как уверяют СМИ, Уильям и Джейн огорчены тем, что модель Николь Потуральски в два раза моложе Питта. А фанаты актера, в свою очередь, утверждают, что Николь якобы использует Брэда, пользуясь его популярностью.
Ранее мы уже рассказывали, что Брэд Питт знаком с моделью Николь Потуральски, которой приписывают роман со звездой Голливуда, около года.
Оба впервые встретились на вечеринке после премьеры его фильма "Однажды в... Голливуде" в августе 2019-го в Берлине, где тогда жила модель.
Но звезду Голливуда абсолютно не волнует, что о нем думает Анджелина Джоли. Тем более артист знал, какую реакцию его отношения с моделью вызовут у бывшей супруги, которая объявила ему войну в суде.
Напомним, Питт променял Джоли и Энистон на молодую модель, детали бурного романа
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