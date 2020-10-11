Знаменитая супермодель Эмили Ратаковски показала идеальный пляжный образ в черном бикини

Эмили активно проводит каждый свободный день, поскольку девушке нравится прогуливаться на пляже, она часто демонстрирует образы в бикини и поражает фигурой. Стройная супермодель всегда старается показать при этом естественную красоту – девушка не любит много макияжа.

И поскольку Эмили также сильно беспокоится о состоянии волос из-за частых укладок на показах, она по максимуму ограничивает стайлинговые процедуры на съемках и дома. На фото Эмили также видно, что девушка не сильно любит аксессуары, на отдыхе она блистает лишь с аккуратными украшениями и делает акцент на идеально плоском животике. В черном купальнике Ратаковски показала всем лучшую форму:

«одна из моих любимых супермоделей, храни бог твою карьеру и будь очень счастлива во всем прекрасной Эмили; просто роскошная девочка 😍😍🤤; нет предела соверщенству🔥🔥; buona cena 🙈; какой плоский животик!; можно просто сгорать от роскоши; Sei troppo bella ❤️; Красивы ты и твой пупок 😍❤️; Ты такая вкусная, почему так тесно😍; Совершенство - это скучно, но в этом случае я бы занимался этим неделю или две; Самое красивое тело в мире 🤩; Слишком худая .... стоп!».

Как уже давно известно, стройная красотка на самом деле довольно далека от спорта.

«У меня нет тренера, я не хожу в зал. Мы гуляем с подругами, выбираемся в пешие походы. Пожалуй, это все. Я не повернута на фитнесе. В моей индустрии меня можно назвать белой вороной», – однажды сказала супермодель в интервью.

При этом девушка много двигается, часто устраивает отдых на пляже и, чтобы совсем не игнорировать физические нагрузки, раз в неделю ходит на занятия йогой. Как можно увидеть на фото, представленном на фан-аккаунте знаменитости, девушка находится в весьма замечательной форме, поэтому ею и восхищаются миллионы женщин.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее

Как Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе