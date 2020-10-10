Известный шоумен Максим Галкин предстал перед фанатами в новом образе

Свежая публикация появилась в личном микроблоге телеведущего в Instagram.

Так, Максим Галкин поразил неожиданным перевоплощением в женщину.

Судя по видеоролику, который появился в Instagram, Максим Галкин занялся перевоплощением в гримерке. Сперва шоумен смотрит в камеру, через время подскакивает и оказывается уже в женской одежде с ярким макияжем и пышным бюстом.

"Снимали сегодня", - подписал шоумен видеоролик в микроблоге.

"Макс, из тебя бы получилась отличная бабуля", "Какая женщина, огонь просто", "Боже, какая красотка", "Милый какой", "Классная юбка! Нам, дамам с подвижным весом, очень надо такую. Где брали? Че почем?", "Этой чудесной даме нужно уже вводить имя. Правда, огонь! И моя любимая красная помада", "А вам идёт, я сегодня своему мужу предложу такое видео для моего блога! Алжирец 1.96 в таком, вот поржем", "Ну вы и чудик", "Вторая Верка сердючка? Бабуся какая-то", - написали фанаты в комментариях.

Ранее мы писали, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поразили навыками боевых искусств. Соотвествующее видео появилось на фан-аккаунте в Instagram, посвященном Елизавете и Гарри Галкиным.

Ролик, вероятно, был записан в гараже семейного особняка.

"Дамы и господа, сегодня мы вам расскажем о самом лучшем кунг-фу. Сегодня у нас самый знаменитый кунг-фу", - заявила Лиза Галкина, анонсируя выступление своего брата.

Напомним, Пугачева с Галкиным умилили выходом в свет с очаровательными детьми: "Аллочка, не зря...".

Как сообщала Politeka, довольный Галкин расцвел в компании известной блондинки: «Сейчас ему Алка подправит физию».

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина блистала в белом платье, как у невесты.