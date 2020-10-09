Популярная украинская певица Настя Каменских появится в новом выпуске шоу «Танці з зірками»

Она предстанет перед зрителями в роли ведущей звездного балкона. Об этом сообщается на официальной странице шоу в Инстаграм, передает Politeka.net.

Насте предстоит встречать пары участников после выступления и задавать им вопросы.

«Ведущей звездного балкона в седьмом прямом эфире # танціззірками будет волшебная NK. Украинская поп-дива, которая покоряет мир своим творчеством, в «Вечер латины» будет встречать пары после выступлений и узнавать их первые эмоции», - говорится в публикации.

Также на странице шоу появилось фото, на котором Каменских позирует в соблазнительном серебристом мини-платье, полностью покрытом блестками. Наряд с пикантным декольте идеально подчеркивает фигуру певицы.

Украинцы тут же отреагировали на новость о появлении Каменских в любимом многими шоу.

«Это точно будет самый горячий и жаркий эфир в этом сезоне учитывая какой четвертый судья джокер на этой неделе и какая сексуальная ведущая балкона горячее и огненнее просто не может быть», «Жду с большим нетерпением уже этого эфира затаив дыхание», «Когда она уже будет в числе участников?», «Да, и тут без нее никак», «Класс.. Давно хотела её увидеть в танцах», - пишут люди.

Напомним, Настя Каменских в полупрозрачном бикини похвасталась бюстом, а зря: "Опять откушалась".

Как сообщала Politeka, счастливая Каменских похвасталась новым достижением: «Фигурка у нее, несмотря на талант…».

Также Politeka писала, что игривая Каменских посветила красотой, распахнув халат на голом теле: «Сеньорита на высоте».