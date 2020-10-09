Знаменитая супермодель Эмили Ратаковски в бордовом белье восхитила стройной фигурой

Как уже давно известно, стройная красотка на самом деле довольно далека от спорта.

«У меня нет тренера, я не хожу в зал. Мы гуляем с подругами, выбираемся в пешие походы. Пожалуй, это все. Я не повернута на фитнесе. В моей индустрии меня можно назвать белой вороной», – однажды сказала супермодель в интервью.

При этом девушка много двигается, часто устраивает отдых на пляже и, чтобы совсем не игнорировать физические нагрузки, раз в неделю ходит на занятия йогой. Как можно увидеть на фото, представленном на фан-аккаунте знаменитости, девушка находится в весьма замечательной форме, поэтому ею и восхищаются миллионы женщин.

На представленном кадре Эмили в бордовом бикини позирует в домашней обстановке и без каких-либо укладок, провокативный кадр сразу был завален комментариями:

«Выглядит жарко и красиво; вызывает одно ощущение, ощущение зависти!!! 😛😄; 😍😍 идеальный образ у этой девочки; почему мне кажется, что вид сзади был бы лучше; Это реально соблазняет, до чего же хороша...; Счастливчик тот, кто видит ее в живую; моя цель и богиня; Ты такая красивая ... Хорошие флюиды и приветствия из Колумбии!; Безусловно, самый удачливый человек 🙌🙌».

Девушка не является ярой любительницей спорта, а также не исключает вредных продуктов во время съемки. Тем не менее фигура Эмили остается идеальной и тело очень стройное. Раскрывая секреты красоты, девушка подчеркивает: она просто ходит в сауну, проводит детокс организма и очень много двигается во время прогулок.

На одном из фото, представленном в социальной сети Инстаграм на фан-аккаунте, видно, как выглядит Эмили дома. В бежевом бикини и без макияжа она способна поразить любого.

Девушка не только старается сохранять естественную красоту, но еще и не отказывается от «радостей жизни». Она иногда есть фаст-фуд, любит красное вино и по утрам ест круассаны.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

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