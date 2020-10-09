Стало известно, когда курс доллара перешагнет отметку в 30 грн/$

Об этом пишет ТСН.

По словам аналитика Максима Пархоменко, на этой неделе продолжиться девальвация гривны и рост курса доллара.

"НБУ не замедляет темпы падения гривны, а условий, которые могли бы развернуть движение курса, на горизонте нет. Поэтому мы вполне можем легко сохранить текущую динамику, к концу недели превысить уровень в 28.50 гривен за доллар", — предупреждает он.

Эксперт Анатолий Баронин уверяет, что к весне в Украине курс доллара будет больше 30 грн/$.

"МВФ был заинтересован в удержании курса, поскольку это стабильность золотовалютного резерва и гарантия того, что Украина сможет рассчитываться как по внешним, так по внутренним долгам. Сейчас мы видим, что и правительство, и новое руководство Нацбанка не заинтересованы в этом, поскольку идет жесткая трата золотовалютного резерва. И такими темпами к весне мы будем иметь больше 30 гривен за доллар", — озвучил Баронин свой валютный прогноз.

По словам Баронина, курс доллара может идти вверх из-за нынешней политики Нацбанка.

"Сейчас МВФ практически не влияет на Нацбанк. Достаточно страшно за будущее экономики... Но то, что происходит с курсом — следствие саботажа, поскольку тратить золотовалютный резерв сейчас, в условиях, когда нужно отдавать долги, — это вредительство. Это все скажется на обычных украинцах, которые будут ходить в магазины, получать зарплату", — подчеркнул финансовый аналитик.

Еще один эксперт Найман Эрик также прогнозирует очередное обесценивание гривны и уверен, что в 2021 году доллар будет стоить более 30 гривен.

"Один из факторов (роста курса доллара - ред.) — большой бюджетный дефицит", — добавил он в комментарии журналистам.

Ранее мы рассказывали, что будет с курсом доллара до конца года.

Глава НБУ предупредил, что предложение валюты от экспорта в ближайшие месяцы должно вырасти, но регулятор не будет вмешиваться в ситуацию на рынке.

"Независимо от того, куда будет двигаться курс, мы не будем ломать рыночный тренд и продолжим сглаживать только чрезмерные курсовые колебания, если это будет нужно...", - уверяет председатель госрегулятора.

Напомним, что новый обвал в обменниках, НБУ озвучил свежий курс доллара

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