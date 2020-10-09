Стало известно, что именно могло поссорить принцев Уильяма и Гарри

Об этом пишет издание Daily Mail.

Как уверяет эксперт Роберт Лейси, одной из причин ссор братьев стало решение принца Гарри жениться на Меган Маркл. Но сложности в королевской семье начались еще в 1992 году.

Тогда родители Уильяма и Гарри поливали друг друга грязью, а принцесса Диана и вовсе заявляла, что хотела совершить самоубийство.

Гибель принцессы Дианы сблизила принцев, и старший брат ввел в свое окружение Гарри, когда он присоединился к нему для учебы в колледже. И уже тогда 14-летний Гарри столкнулся с искушениями взрослой жизни, что могло также повлиять на отношения принцев. Уже тогда в одном из местных баров братья выпивали и покуривали травку.

В 2001 году принца Гарри посетил реабилитационный центр для наркоманов после того, как в королевской семье поползли слухи о его "пристрастии" к марихуане. А СМИ приподнесли это, будто принц Чарльз организовал визит младшего сына с профилактической и воспитательной целью. Журналисты даже предположили, что Гарри мог сдать его брат Уильям.

Также Гарри мог не соглашаться со стереотипом, при котором Уильям - идеальный пример для подражания, ведь в большинстве случаев младший сын Дианы "проказничал" со своим старшим братом, но СМИ эти факты опускали.

Через время Гарри стал переоценивать участие старшего брата в его жизни и испытывать несправедливость из-за образа, который окружал принца Уильяма, и даже смог почувствовать обиду и отчуждение.

Именно тогда произошел серьезный разрыв в отношениях между Уильямом и Гарри.

«Впервые их отношения действительно пострадали, и они почти не разговаривали. Гарри обиделся, что Уильям так легко отделался», - заявил один из бывших помощников королевской семьи.

Поэтому можно предположить, что звезда Голливуда Меган Маркл не была единственной причиной, по которой Гарри захотел сбежать из королевского дворца. У него на это были более весомые причины, поскольку младший сын принцессы Дианы всю жизнь с благодарность должен был играть "роль запасного".

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