29-летняя российская видеоблогерша Настя Ивлеева, которая по совместительству является ведущей популярной тревел-программы "Орел и решка", обескуражила откровенным фото

Как сообщает Politeka.net, звезда опубликовала три свежих фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых сидит в соблазнительных позах.

Так, на первом снимке Ивлеева в красной короткой юбке, длиных черных сапогах и леопардовой блузке, не скрывающей ее роскошной груди, сидит на полу.

На втором фото ведущая сидит на корточках, выставив далеко вперед длинную ногу. На Насте – черные сапоги, сиреневая кофта и белый лифчик. Есть ли на ней нижняя часть одежды – непонятно.

И, наконец, на третьем кадре Ивлеева находится якобы в полицейском участке, на фоне сетки для измерения роста преступников. Ведущая смотрит исподлобья, выражение лица у нее серьезное, можно отметить яркий цвет помады на губах девушки.

Сутя по геотегу, сейчас Настя находится в Нью-Йорке (США).

"Это я для себя", – подписала фото Настя.

Фанаты бурно отреагировали на новые фото своей любимицы, поставив всего за час почти 90 тысяч лайков.

"рай для глаз...😻 АААААА ИКОНА ВСЕГО !!! ВТОРАЯ ФОТКА КРАШ!🤤♥️Ето божественно ❤️Как всегда яд ☠️ 🔥 Вылитая дуа липа😁Ивлеева, ты такая нереальная! Безумно нравится твой стиль💔 Икона просто, я в балдеже с каждой фотки блин!😻💥🤯 Полное отсутствие вкуса😜 На третьей фотке на Беллу Хадит похожа😂🔥 Тебя Навальный лайкает. Это успех 😍 ХОРОШАЯ РАБОТА НАСТЯ😂🤤 А мне Татьяну Васильеву в молодости напомнила фотки балдёж чистой воды!😻😻🤤", – написали они.

Ранее мы писали, что Настя Ивлеева обескуражила откровенным фото. Звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором выгулась в соблазнительной позе.

Ивлеева продемонстрировала стройную, подтянутую фигуру в кремовом бикини. Горячая блондинка прислонилась к стене, выпятив ягодицы и ухватившись за ногу. Настя игриво улыбнулась.

"доброе утро, штоле ☀️🤪", - подписала она фото.

Пользователи не смогли безучастно пройти мимо такой красоты и оставили уйму комментариев. В частности, некоторые отметили, что у блогерши куда-то "пропал" былой бюст.

Напомним, Ивлеева из «Орла и Решки» опозорилась, засветив трусы в откровенном образе

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