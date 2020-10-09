Звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко миллионы фанатов покорила своим талантом

Одной из самых ее ярких ролей стал персонаж Валюхи Будько в "Сватах", напоминает Politeka.net.

Аристка регулярно размещает в соцсетях свои фотографии, чем неизменно вызывает живой интерес у публики.

Так и сейчас Татьяна выложила в сеть новый снимок, на котором она вместе с известными актерами Гошей Куценко и Олесей Железняк, сыгравшей в "Сватах" Ларису Буханкину.

Именитые актеры стоят на фоне поезда, причем, дело происходит в холодное время года, что видно из того, как одеты знаменитости.

На Татьяне – черное пальто и сиреневый платок, накинутый на плечи, Олеся в куртке защитного цвета и серой шапочке, Гоша Куценко в черной куртке и черной шапке.

Все они счастливо улыбаются, очевидно, довольные тем, что встретились.

"Все вместе ❤️🙏🏼", – подписала фото знаменитость.

Фанаты живо отреагировали на новый снимок, за неполные 25 минут он собрал более двух тысяч лайков и много хвалебных отзывов.

"Какие Вы молодцы 👍 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹❤️❤️❤️❤️👍👍👍 Молодцы и красавцы,всех вас люблю.👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏💋💋💋💋💋💋💋💋💋 Вам респект! КрасавцЫ!!!🙌🙌🙌😂😂😂👏👏😍😍🔥❤️❤️❤️ 👍❤️👌😍❤️Любим вас и обожаем! Счастья вам и здоровья на долгие годы! Приезжайте в Краснодар на гастроли ждём ооооочень ! 😘😘😘🌞🤗 Блин ви такие классные я вас обожаю ❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘😘😘 Вы мои любимые актёры ❤️❤️😘😘😘 Все вместе ❤️🙏🏼 А Куценко тут что делает? Че все такие опухшие😁", – написали они.

Ранее мы писали, что популярная актриса и звезда комедийного сериала «Сваты» Татьяна Кравченко умилила сеть новой фотографией. На фан-странице артистки в Instagram появился совместный кадр Татьяны Кравченко с ее коллегой по сериалу Инной Королевой, которая сыграла дочку главной героини Валентины Будько.

На снимке две актрисы сидят на диване прижавших друг дружке, смотрят в кадр и улыбаются.

Фотография не смогла оставить равнодушными поклонников сериала, и они принялись с восторгом комментировать увиденное.

Некоторые заметили необычайное сходство актрис и приняли Королеву за настоящую дочку Татьяны Кравченко.

«Доча!! Хоть и киношная, но все равно доча», «Девочки» , «Такие родные...», «Доца.❤️❤️», «Какие красивые у вас с дочерью глаза», «Красотки!», «Вы такие молодцы.... Постоянно смотрю сериал. Спасибо вам», «Идеально подобранные актёры👍», «Валюха чудесный человек все вас. Обожаем», «Я прямо хочу встретится с Татьяной !!», «Ни один сериал так не смотрела как Сваты, могу хоть сколько пересматривать, актерский состав👏👍,музыка👍, сюжет 👍. Спасибо!!!», - пишут в сети.

Напомним, что счастливая Татьяна Кравченко впечатлила внешностью в реальной жизни: фанаты Пугачевой оценили.

Как сообщала Politeka, Татьяна Кравченко переполошила немощным видом, редкий кадр.

Также Politeka писала, что Татьяна Кравченко сразила наповал элегантным образом: «Мадам, вы просто прелесть».