Этой осенью стартовал уже четвертый сезон популярного танцевального проекта "Танцы со звездами"

Знаменитости, участвующие в проекте, продолжают показывать на своей странице в Инстаграм самые разные фото с тренировок, отдыха или домашние селфи с детьми. Многие артисты отмечают, что совмещать проект и домашние дела не так просто. Представляем вашему вниманию топ фото звезд, воспитывающих детей и успешно покоряющих паркет. В Инстаграм артистов поклонники отмечают, что дети совсем уж разные, поэтому к каждому нужен индивидуальный подход.

Надежда Мейхер не так давно в интервью рассказала, что любит с детьми выезжать за город, тем более, что они сейчас живут на даче, которую арендуют.

«Поскольку я ребенок природы, я своих детей также приучаю к тому, что надо быть в единстве с природой. Обычно, мы гуляем в лесу, где детям очень интересно. То грибочек, или белочку увидели, у детей это вызывает искренние эмоции. Эти прогулки у ребенка формируют внутреннюю естественность. Также семьей любим ездить в загородные ресторанчики, где есть детские комнаты, площадки», - рассказывает звезда.

Она также отмечает, что детям очень нравится там отдыхать. Они там целый день могут провести, там хорошие няни, знакомство с другими детьми. И, конечно, совместный отдых.

Сейчас Санта Димопулос участвует в проекте «Танці з зірками» и сразу покоряет танцами, в которые вкладывает очень много усилий. Теперь ежедневные репетиции и тренировки внесли свои коррективы в график. Недавно артистка рассказала, что начала уделять внимание детям в ином ритме, но всегда находит время, чтобы провести его с семьей.

«Танці з зірками» — это вызов для меня. В то время, когда я согласилась принять участие в шоу, не прошло и года с момента рождения Софии. Мое тело было не в идеальной форме для танцев. После рождения ребенка я стала менее пластичной, это оказалось проблемой. На репетициях я все время чувствую, что потеряла гибкость. Пришлось вдвое больше работать над собой, чтобы достойно танцевать на паркете. Думаю, у меня это получилось», - также рассказала в интервью Viva.ua Санта Димопулос.

Популярная певица Юлия Санина, которая недавно сделала признание об участии в "Танцах со звездами", решила рассказать в социальной сети о талантах маленького сына. Девушка воспитывает с мужем своего ребенка в гармонии, поэтому не требует от него многого:

"Он не занимается вокалом, потому что у него еще нет желания. Хотя и поет иногда наши песни. Сейчас ему интереснее побегать. Даня занимается тхэквондо и любит очень много говорить. Если бы ему нужно было продемонстрировать какой-то талант, то он придумывал бы сказки и легенды", - рассказала артистка подробнее о мальчике Юлия в шоу "Дети против звезд" на Новом канале.

Популярный актер и участник проекту "Танці з зірками" Арам Арзуманян недавно дал интервью, в котором откровенно рассказал о трудностях, которые постигли его на пути к созданию полноценной семьи.

Прежде, чем стать родителями, пара пережила три выкидыша. Супруги почти 5 лет не покидали надежды родить потомка и 2016 году наконец-то они стали родителями девочки Анаит.

«Четвертая беременность, которая тоже была с угрозами выкидыша с паникой, но в итоге в перинатальном центре в Запорожье у нас родилась Анаит» - рассказывал артист ранее. Через время жена сообщила Арамуа, что беременна мальчиком. Впрочем, врачи предупредили, что беременность снова будет проблемной, а также предупредили, что Кристина может не выжить. Врачам удалось спасти обоих. После этого Арзуманяны решили остановиться и больше не рисковать.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая участвует в проекте Танці з зірками, также недавно поделилась с поклонниками в Instagram Stories новыми семейными кадрами. Телеведущая рассказала, что ее сын Валерий и младшая дочь Евдокия отправились в гости к бабушке.

Ольга, как известно, воспитывает троих детей без особой строгости, но прививая им общепринятые манеры и обеспечивает довольно дорогостоящее образование в лучших учебных заведениях, в том числе и дошкольных для младшей дочери и маленького сына.

Известный украинский танцор Алена Шоптенко, являющаяся неизменным тренером и участницей танцевального шоу. Часто показывает, как развивается ее сын, как она с ним проводит время и как проходят иногда ее тренировки с малышом.

«В общем, если бы меня попросили проиллюстрировать последний месяц моей жизни — это была бы именно эта фотография» - недавно написала Шоптенко под фото, на котором стояла вверх ногами. Таким образом звезда намекнула на бурный период в жизни, пока проходили съемки.

Бывшая участница шоу "Танцы со звездами", хореограф Илона Гвоздева вышла на паркет на последнем месяце беременности и не планировала останавливаться до самого последнего. Девушка часто делится с поклонниками в Инстаграм советами по беременности и семейной жизни и публикует милые фото с мужем и дочкой Валерией.

Также недавно Илона заявила, что сейчас максимальная откровенность, на которую она способна, это лишь снимки в купальнике, более пикантных кадров она не выкладывает

"Я никогда не покажу обнаженное тело, потому что муж просто на немецкий флаг меня разорвет... Никого не хочу обидеть, но я не Оля Полякова. У нее это четко выстроенный образ, она может раздеться и выставить фото себя обнаженной. Меня по-другому воспитывали, меня могут увидеть мои дети", – объяснила Гвоздева.

Напомним, беременная Гвоздева не сдержалась после изгнания Шоптенко с "Танців": "Теперь мы точно им не мешаем".

Как сообщала Politeka, беременная звезда «Танці з зірками» скромно унизила Олю Полякову: «Может при этом раздеться и...»

Также Politeka писала, что хореограф вскрыла несправедливость на «Танцях з зірками», беременная Гвоздева не выдержала: «Люди должны знать».