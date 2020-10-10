Большинство ярких романтических союзов 1990-х давно распалось, но поклонники до сих пор помнят эти звездные пары

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Инстаграм появились коллажи, посвященные самым ярким парам 90-х годов.

По мнению авторов публикации, таковыми являются Наташа Королева и Игорь Николаев, чья любовь стала не просто союзом двух людей, а творческим романом.

Наташа Королева, Игорь Николаев

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Парочка Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк была одной из самых популярных на Западе. Правда, многие называли этот роман пиаром.

Лолита и Александр Цекало выступали в дуэте. Долгое время они также жили вместе.

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«Бритни и Джастин такие сладкие», «Такие сладкие», «Не знала, что Синди с Ричардом парой были в жизни», - отметили они.

Кстати, голливудская звезда Анджелина Джоли в 90-х была замужем за британским актером Джонни Ли Миллером. Пара развелась через год.

Пара Николь Кидман и Тома Круза была невероятно крепкой. Актриса недавно призналась, что их брак был особенно счастливым, когда они снимались в эротическом фильме «С широко закрытыми глазами».

А юная Синди Кроуфорд была влюблена в красавчика Ричарда Гира. В 1991 году модель и актер поженились. Гиру было 42, а его избраннице 25 лет.

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Это была любовь с первого взгляда. Синди Кроуфорд и Ричард Гир познакомились в 1988 году в доме известного фотографа Херба Ритца и в первый же вечер держались за руки, а электричество между ними заметили все гости вечеринки. ⠀ «Мы практически сразу начали встречаться», - рассказывала Синди в эфире программы Опры Уинфри. ⠀ Страстно влюбленные друг в друга Ричард и Синди поженились в 1991 году. У Синди не было ни фаты, ни свадебного платья, а кольца они с Ричардом сделали из фольги от жевательной резинки. ⠀ После их свадьбы мир словно сошел с ума. Ричард уже не мог вести закрытый образ жизни, как раньше. Папарацци буквально не давали им прохода. ⠀ Гиру было 42, Кроуфорд – 25. Поначалу они были настолько влюблены, что не замечали, насколько они разные люди. «Наша 17-летняя разница в возрасте в итоге и стала причиной развода. В 25 лет я еще готова была следовать за Ричардом. Он меня так и воспринимал: он ведет, а я следую. Но становясь старше, я не хотела наступать ему на пятки, а хотела идти хотя бы бок о бок… Он не был готов принять такую модель поведения»,- говорила Кроуфорд. ⠀ Позже Синди признается в одном из интервью: «Тогда я еще не думала, что слишком молода для брака. Хотя на самом деле так и было. Я сделала ошибку, но любимую ошибку. Ричард очень умный мужчина, с ним я узнала много нового. Наш брак стал большой главой моей жизни…». ⠀ Синди стремилась обзавестись детьми, создать крепкую и счастливую семью, но ее желание не находило отклика у супруга. Ричард в то время поклонялся Далай-ламе и большую часть времени посвящал поискам себя. ⠀ Разошлись они в 1995 году, тихо, сохранив теплые дружеские отношения. В 1998 году Синди вышла замуж за ресторатора Рэнди Гербера и родила двоих детей. Гир сейчас женат в третий раз и воспитывает двух сыновей. ⠀ Спустя много лет каждый из них признавался, что обоим не хватило мудрости и опыта, чтобы сохранить самую большую любовь в своей жизни. ⠀ Больше фактов и фото – в сторис @tres_mamas_notes ⠀ Как вы думаете, если бы Ричард Гир и Синди Кроуфорд встретились лет на десять позже, смогли бы они сохранить свой брак?

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Кроме этого, в 90-х вместе жили Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков.

Напомним, что довольный Агутин признался Максиму Галкину, как изменял Варум: "Понравилось".

Как сообщала Politeka, Синди Кроуфорд померялась роскошными ножками с Наоми Кэмбелл и другими красотками: «Лучшие из лучших».

Также Politeka писала, что счастливая Королева c раздвинутыми ногами похвасталась идиллией с изменщиком Тарзаном: «Все ради бабла».