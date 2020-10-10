Большинство ярких романтических союзов 1990-х давно распалось, но поклонники до сих пор помнят эти звездные пары
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Инстаграм появились коллажи, посвященные самым ярким парам 90-х годов.
По мнению авторов публикации, таковыми являются Наташа Королева и Игорь Николаев, чья любовь стала не просто союзом двух людей, а творческим романом.
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Парочка Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк была одной из самых популярных на Западе. Правда, многие называли этот роман пиаром.
Лолита и Александр Цекало выступали в дуэте. Долгое время они также жили вместе.
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«Бритни и Джастин такие сладкие», «Такие сладкие», «Не знала, что Синди с Ричардом парой были в жизни», - отметили они.
Кстати, голливудская звезда Анджелина Джоли в 90-х была замужем за британским актером Джонни Ли Миллером. Пара развелась через год.
Пара Николь Кидман и Тома Круза была невероятно крепкой. Актриса недавно призналась, что их брак был особенно счастливым, когда они снимались в эротическом фильме «С широко закрытыми глазами».
А юная Синди Кроуфорд была влюблена в красавчика Ричарда Гира. В 1991 году модель и актер поженились. Гиру было 42, а его избраннице 25 лет.
Кроме этого, в 90-х вместе жили Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков.
Напомним, что довольный Агутин признался Максиму Галкину, как изменял Варум: "Понравилось".
Как сообщала Politeka, Синди Кроуфорд померялась роскошными ножками с Наоми Кэмбелл и другими красотками: «Лучшие из лучших».
Также Politeka писала, что счастливая Королева c раздвинутыми ногами похвасталась идиллией с изменщиком Тарзаном: «Все ради бабла».