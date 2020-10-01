52-річний російський співак Леонід Агутін не приховав правду про свої любовні пригоди
Так, артист став гостем в YouTube-шоу коміка Максима Галкіна "Музикаліті", де і зайшла мова про його пригоди, про які не вщухають чутки в мережі, пише radiokp.ru.
Зокрема, Агутін відверто зізнався, що ліг у ліжко відразу з двома панянками. Чи знає про це його дружина Анжеліка Варум - співак не уточнив.
"Так, було. Думаю, сподобалося", - розповів Леонід.
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Прозвучали й інші одкровення. Так, Агутін зізнався, що напивався до безпам'ятства і дзвонив колишнім коханим. Один раз він навіть опинився в стрип-клубі, а потім відправився в караоке.
"Був разок, отримав нуль балів, треба було потрапити не в ноти, а в букви. У мене так костюмер більше отримала балів, не потрапляючи в ноти, але потрапляючи в слова», - згадав Агутін.
Нагадаємо, нещодавно в мережі з'явилася інформація та кадри, як співак пустився у всі тяжкі на фестивалі "Кінотавр" в Сочі. Як стверджують журналісти, на одній зі світських вечірок артист познайомився з молодою брюнеткою Мариною, з якою нібито і провів ніч.
За словами джерела, напередодні адюльтера Леонід неабияк напився в компанії режисера і сценариста Резо Гігінеішвілі. Навколо чоловіків весь вечір крутилися молоденькі красуні - одній з них все ж вдалося привернути увагу артиста.
"Хитаючись, співак вхопив дівчину за талію, сів у машину і поїхав. Що там було - ми свічку не тримали. Але на наступний день ця Марина з Краснодара з'явилася у фестивальному ресторані і хвалилася подружкам, що Льоня віртуозно не тільки на роялі грає!", - повідомляло видання "Експрес Газета".
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