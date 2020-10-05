Известная украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева разделась ради жаркой фотосессии

Для красотки нет особого труда сниматься в откровенных фотосессиях, о чем свидетельствуют многочисленные "голые" снимки Даши, которые можно найти в интернете, пишет Politeka.net.

В этот раз звезда опубликовала горячий кадр в своем Инстаграм. Певица позировала с обнаженной грудью, прикрыв самое сокровенное черными квадратиками.

На модели можно заметить поясок для чулков, сами чулки и трусики.

Красотка вытянулась на спинке дивана, засветив свои безупречные изгибы.

"@nickyashika я горжусь тобой, маленький Большой гений🖤 Каждый рывок, это не только наш смысл. Я верю, что искусство - это панацея для тех, кто ещё человек. Мы - люди. Мы - искусство!", - написала артистка.

За 10 часов пост собрал более 25 тысяч лайков и много комментариев.

"Йошкин кот 🥱", "Сексафон", "О, боги💥💥💥", "🔥🔥🔥🔥🔥 Ой, Даша!!!", "Лю", "Как блин жить, когда есть на столько красивые и уверенные в себе женщины😭😭👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻", "Браво фотографу за то что раскрыл и показал Дашу такой нежной , глубокой , и красивой. P.S Мне жаль людей которые видят здесь только siski", "Как же вы прекрасны!😍", "Офигенная!❤️", "Блин, Даша!!!! Какая Вы крутая 🔥🔥🔥Обожаю 😍😘❤", "Даша❤️", "Да Даша умеете Вы заинтриговать", "В следующей жизни хочу стать чёрненьким прямоугольничком😊", "Огооо🔥 кажется это одно из лучших фото♥️♥️♥️♥️", "За искусство 🥂", "Даша, Вы Очаровательная и Потрясающая Красотка. Шикарная Девочка!🌷🌷🌷💟💟💟💟💟💟💟", - написали пользователи сети.

Напомним, что полностью раздетая Астафьева восхитила загаром: "Даша, караул!".

Как сообщала Politeka, неповторимая Астафьева удивила кардинальной сменой имиджа, звезду не узнать: "Русалка".

Также Politeka писала, что эффектная Астафьева в кожаном корсете засветила лишнее: "Булочка выпала".