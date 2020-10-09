За что и кому придется платить

Кабинет министров Украины планирует изменить условия взимания транспортного налога

Об этом информирует Politeka со ссылкой на издание Обозреватель.

Напомним, на сегодняшний день транспортный налог в размере 25 тысяч гривен платят владельцы авто, которым не более пяти лет и стоимость каковых более 375 минимальных запплат (на сейчас – чуть более 1,8 млн грн). В правительстве хотят последнюю норму снизить до 200 минимальных зарплат (один миллион грн).

Нововведение предусмотрено законопроектом под авторством действующего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Изменения предлагаются в связи с тем, что после увеличения размера минимальной зарплаты в 2020 году перечень авто, размещенный на официальном сайте Минэкономики, сократился почти в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, и это привело к уменьшению количества автомобилей, подлежащих налогообложению", – объяснили в Министерстве финансов.

Методику расчета транспортного налога усложнили: если раньше он платился в зависимости от объема двигателя, то сейчас разработан специальный калькулятор, который, учитывая различные характеристики машины, позволяет рассчитать ее стоимость.

Эксперты указывают на ряд недостатков новой методики. К примеру, из-за технической ошибки ведомство может "забыть" упоминать некоторые редкие автомобили.

Ранее мы писали, что водители машин на европейских номерах смогут использовать специальные «льготы», но есть условия. Законопроект №4172, который зарегистрирован в Верховной Раде, меняет правила растаможки машины в Украине. Если раньше акциз предлагали отменить, то теперь его «упразднят» лишь для тех, кто ввез и не оформил авто до первого сентября.

Владельцы этих машин смогут не платить за акцизом, НДС и пенсионным сбором. Но есть условия:

В течении пяти лет украинец может растаможить без акциза лишь одну машину. Кроме владельцев «евроблях», особыми условиями могут воспользоваться еще один ряд лиц – они будут освобождены от всех налогов, если авто стоит до 100 «минималок». Это коснется:

авто спецназначения (например, скорые);

машины для армии, служб безопасности;

авто для государственных учреждений для детей (интернаты, дом-малютки и т.д.);

машины участников военных действий, украинцев с инвалидностью и членов их семьи;

многодетные и приемные семьи;

спортивные школы и центры.

В Нацбанке раскрыли детали, которые касаются депозитов. Глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил, что в этом году предложил отменить налог на доходы по депозитам физлиц. Однако в итоге этот вопрос в Минфине оставили без внимания и причины понятны.

НБУ планирует вернуться к указанной теме. Как отметил Шевченко, во многих странах у физических лиц намного больше инвестиционных инструментов. В нашей же стране у людей есть возможность только на депозиты и облигации внутреннего государственного займа. Недвижимость, хотя и является альтернативой первым двум видам, но не выступает инвестиционным инструментом.

На данный момент в планах у Шевченко вернуть привлекательность инструменту - депозитам. Глава НБУ сообщил, что когда процентные ставки в Украине были на уровне 25%, это налогообложение дохода не было столь значимым.

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