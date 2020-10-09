Одна из фан-групп известной украинской певицы Ани Лорак выложила в соцсеть откровенный снимок девушки

Как сообщает Politeka, на снимке исполнительница стоит на фоне тропических пальм в откровенном раздельном купальнике черного цвета. Кроме купальника на звезде браслеты и солнцезащитные очки.

Правой рукой Ани держится за голову, левую свободно положила на бедро. Обращает на себя внимание высокая грудь певицы, плоский живот и соблазнительные бедра.

Примечательно, что певица очень редко фотографируется в купальнике, поэтому данный снимок сразу же привлек внимание мужчин.

"Всем привет, дорогие!🌸💞 Хочу пожелать вам прекрасного дня!☀️ Шикарную @anilorak вам🔥 #anilorak #анилорак", – подписали снимок в фан-группе.

Фанаты не прошли мимо новой публикации. Они за неполные сутки поставили более двух тысяч лайков, а учитывая, что это не личная страница певицы, а аккаунт одного из многочисленных сообществ ее фанатов, то это цифра немалая.

Кроме того, фолловеры оставили множество комментариев, в которых восхищаются природной красотой и талантом знаменитости.

"Фигурка шикарная 😍 БЕЗУПРЕЧНА👍💯ИДЕАЛ КРАСОТЫ💯👍🙏💖 И ЛИЦО, И ФИГУРА, И ГОЛОС, И ДУША👍🙏💖💯😍🔥💥🌟💥🔥💥🌟🔥💥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Без трусов ещё лучше 🙏 Ошеломленная я не когда не видел Королину в купальнике, она неповторимо прекрасна 🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 И вам отличного дня🌹🌹🌹 Шикарная девушка Классно, супер Привет 🙋 хочу пожелать прекрасного дня и настроение 😉😉 айловью ани лорак💘💘💘Фото конечно шикарное. Но не как не пойму Ани вы певица или секс модель , которая соблазняет мужиков чтобы у них слюни не переставали бежать или талант заканчивается у вас. Талант пиз*ой не перебить не опускайтесь так низко до Волочковой. Где ваш талант голос вы так красиво поёт.❤️❤️❤️😍😍😍👏 Конфетка!! 💝😍😍😍💝💝💝", – отметили они.

Ранее мы писали, что известная певица Ани Лорак похвасталась фигуркой в роскошном платье цвета золота. На одной из фан-страничек певицы появилось архивное фото, на котором она позировала в красивом обтягивающем платье. Лорак улыбалась и смотрела в кадр, ее волосы красиво спадали на плечи. При этом все внимание поклонников было приковано к пышному бюсту певицы, который она упаковала в золотой корсет платья. Грудь красотки так и норовила выпрыгнуть из глубокого декольте.

«Певица невероятной красоты, уникальный голос, которой покорил миллионы слушателей по всему миру. Искренняя и настоящая, та, кто никогда не сдаётся, верит в добро и несёт свет! Наша Гордость! Самая лучшая, в мире!», - подписали фото авторы фан-аккаунта.

В комментариях под постом певице оставили массу приятных слов.

«Она просто огонь», «Все идеально», «Нет слов! Красота во плоти!», «Супер», «Самая лучшая однозначно», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лорак без макияжа попыталась скрыть лишнее под массивной кофтой: "Просто ничего себе...".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак, которую в детстве отдали в интернат, удивила снимком с мамой: "Настоящие чудеса...".

Также Politeka писала, что Лорак в просвечивающей майке засветила лишнее в ресторане.