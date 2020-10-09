Примадона российской эстрады Алла Пугачева неожиданно выложила в соцсети архивные фото со свой свадьбы

Так, на снимках запечатлены моменты свадебного торжества, которое произошло в далеком, 1969 году. Тогда молодая еще певица Алла Пугачева вышла замуж за артиста цирка Миколаса Орбакаса.

Всего Примадонна показала три снимка, на которых Алла в коротком свадебном платье и в фате стоит рядом со счастливо улыбающимся Миколасом, а на одном кадре – пара обменивается свадебными кольцами.

Ранее СМИ выяснили, что кольца и обувь Пугачева и Орбакас пришлось купить в "Магазине для новобрачных", так как лишь там можно было в те времена приобрести дефицитные товары. Их брак продержался лишь четыре года, во время которого у Пугачевой и Орбакаса родилась дочь Кристина, ставшая впоследствии певицей Орбакайте.

"Ровно 51 год назад 🖤!, – подписала снимки знаменитость и прикрепила хештег #history.

Отметим, в 1969 году бывшему супругу Аллы Пугачевой Филиппу Киркорову было два года, а нынешний муж Примадонны родится лишь через семь лет – 18 июля 1976 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алла Пугачева (@alla_orfei) 8 Окт 2020 в 10:28 PDT

Менее чем за час фанаты певицы поставили почти 1400 лайков и написали огромное количество комментариев.

"👏👏 💐💐💐😍😍😍 Красивая пара😍 Моя любимая Алла❤ благоДарю ❤️ за такие фото!!!❤️Молодые,красивые,скромные, родные.Приятно посмотреть. 🌻 👍🏻👍🤩 ♥️🙏Как всегда прекрасна!Молодость,💖Красивые и счастливые Он её бывший муж и сейчас красивый мужчина У меня такая фата была Алла, благодари его за Кристиночку. ❤️❤️❤️ Даже не верится❤️❤️❤️ Как молоды они были, так искренне любили! Классная фотография👍❤️❤️Красивые и чудесные Счастье словно птица упустишь и не поймаешь Чудесно!А нельзя было с ним остаться?👍😍 Красавица великая Пугачева в любом возрасте!ЛУЧШАЯ!!! В тот час были самымими счастливыми, считали один раз и на всю жизнь, но судьба решила все иначе. И это жизнь. ....", – пишут фолловеры и хейтеры певицы.

Ранее мы писали, что известный юморист, муж примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, Максим Галкин, заигрывал с поклонниками. Артист активно публикует в Инстаграм различные фото видео из своей обычной и профессиональной жизни. В этот раз шоумен показал, как отправился в путь на машине.

Галкин ехал на заднем сиденье и снимал себя на камеру. Артист подставил под кадры музыку и ухмыльнулся в камеру, а после чего подмигнул подписчикам в такт песне.

В подписи Галкин поставил: "😉".

Напомним, Пугачева с Галкиным умилили выходом в свет с очаровательными детьми: "Аллочка, не зря...".

Как сообщала Politeka, довольный Галкин расцвел в компании известной блондинки: «Сейчас ему Алка подправит физию».

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина блистала в белом платье, как у невесты.